6 dicas para se destacar no mercado de extensão de cílios

Veja como transformar habilidade técnica em carreira promissora em uma das áreas que mais crescem e geram rentabilidade

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14:33

Mais do que dominar a aplicação dos fios, o profissional precisa conhecer diferentes técnicas Crédito: Imagem: Evgenyrychko | Shutterstock

A extensão de cílios deixou de ser vista apenas como uma tendência e hoje ocupa espaço de destaque entre os serviços do setor da beleza. Com a crescente demanda por procedimentos que valorizam o olhar e trazem praticidade para a rotina, esse mercado tem atraído cada vez mais profissionais interessados em empreender e conquistar independência financeira. Além da técnica, o diferencial está em oferecer uma experiência completa, que una qualidade, confiança e atualização constante.

Segundo Daniele Carlim, gerente educacional do Instituto Embelleze, a chave para se destacar está em aliar capacitação técnica com visão de negócio. “Não basta dominar as diferentes técnicas de extensão, é fundamental ter noções de gestão, precificação e marketing pessoal para transformar a habilidade em uma carreira sólida e lucrativa”, afirma.

Abaixo, confira 6 dicas para se destacar no mercado de extensão de cílios!

1. Invista em formação de qualidade

Mais do que dominar a aplicação dos fios, o profissional precisa conhecer diferentes técnicas, como fio a fio, volume russo, efeito molhado e lash lifting . Buscar cursos reconhecidos é um passo essencial para quem deseja construir uma carreira sólida e competitiva.

“A formação adequada permite que o iniciante se sinta seguro desde o primeiro atendimento e transmita confiança aos clientes. Além disso, o aprendizado estruturado evita erros comuns que podem comprometer a durabilidade do procedimento e a credibilidade do profissional”, comenta Vanessa Lopes, especialista em extensão Cherry Lash, marca referência em produtos que prolongam a durabilidade das extensões de cílios.

2. Especialize-se e amplie seu portfólio

Oferecer apenas um tipo de alongamento pode limitar a clientela. Profissionais que dominam múltiplas técnicas conseguem atender a diferentes perfis de consumidores e ampliar as possibilidades de faturamento. Enquanto algumas clientes preferem um visual natural e discreto, outras desejam volume e impacto. Ao se especializar em diferentes estilos, o lash designer expande seu leque de serviços e aumenta as chances de fidelização, já que pode oferecer soluções personalizadas para cada necessidade.

3. Construa sua marca pessoal

Não basta aplicar cílios com perfeição: é preciso ser lembrado. Para isso, a marca pessoal faz toda a diferença. Desde a escolha de um nome profissional até a criação de identidade visual nas redes sociais , cada detalhe fortalece o reconhecimento no mercado.

Conteúdos bem produzidos, como fotos de antes e depois, vídeos de bastidores e depoimentos de clientes, ajudam a transmitir profissionalismo e atrair novos públicos. “O posicionamento digital hoje é tão importante quanto a técnica. Quem não mostra seu trabalho online acaba perdendo oportunidades”, comenta Daniele Carlim.

Calcular custos de materiais, tempo de execução, manutenção e despesas fixas do espaço de trabalho é essencial para definir um preço justo Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

4. Aprenda a precificar corretamente

Um erro comum de iniciantes é cobrar abaixo do valor de mercado, muitas vezes para conquistar clientes mais rápido. No entanto, essa prática pode desvalorizar o serviço e comprometer a rentabilidade. Saber calcular custos de materiais, tempo de execução, manutenção e até despesas fixas do espaço de trabalho é essencial para definir um preço justo. “O preço precisa refletir a qualidade do serviço e o valor do seu tempo”, reforça a gerente educacional. Assim, o profissional garante sustentabilidade financeira e transmite credibilidade ao público.

5. Garanta a fidelização de clientes

Extensões de cílios exigem manutenções periódicas, geralmente a cada duas ou três semanas. Isso transforma cada cliente em uma fonte recorrente de renda — desde que o atendimento seja de qualidade.

Oferecer pacotes de manutenção, criar um ambiente acolhedor e manter um relacionamento próximo são estratégias que fortalecem a fidelidade. A atenção aos detalhes faz diferença: enviar lembretes de agenda, oferecer pequenos cuidados pós-procedimento ou até personalizar o atendimento ajuda a conquistar a confiança e manter clientes de longo prazo.

6. Atualize-se sempre

O mercado da beleza é dinâmico e lança novas técnicas constantemente. Participar de workshops , eventos e cursos de atualização é essencial para manter-se competitivo e em evidência. “Unir prática e teoria é essencial para formar profissionais preparados. Cursos como o oferecido pelo Instituto Embelleze em parceria com a Cherry Lash traz essa abordagem, com especialistas reconhecidos que compartilham sua experiência no segmento”, explica Vanessa Lopes.

Com o apoio de uma formação sólida e visão empreendedora, o profissional de extensão de cílios pode transformar sua habilidade em um negócio lucrativo e duradouro.

Por Caroline Amorim

