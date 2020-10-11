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Infectado com Covid-19

Médico da Casa Branca diz que Trump não transmite mais vírus

Resultado de novo teste do coronavírus mostrou que o republicano não é mais um 'risco de transmissão' para outras pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2020 às 17:06

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 17:06

Donald Trump teria apresentado sinais vitais
Donald Trump teria apresentado sinais vitais "muito preocupantes" antes de ser internado no hospital militar Walter Reed Crédito: Reuters/Folhapress
O médico da Casa Branca, Sean Conley, afirmou na noite deste sábado (10) que o presidente americano, Donad Trump, realizou um teste para coronavírus cujo resultado mostrou que o republicano não é mais um "risco de transmissão" para outras pessoas.
A declaração ocorre oito dias após o líder dos EUA anunciar ter recebido o diagnóstico de Covid-19. Ainda não se sabe ao certo por quanto tempo uma pessoa que foi infectada pelo patógeno pode transmitir a doença, mas estudos já mostraram que o contágio pode ocorrer por até três semanas.
"A prova do teste PCR desta manhã demonstra, segundo os padrões reconhecidos atualmente, que ele já não é considerado um risco de transmissão [do vírus] a outros", disse Conley em um comunicado.
O médico, porém, não afirmou se o presidente teve algum exame com resultado negativo para o coronavírus desde que foi infectado, embora este não seja um critério para determinar o fim do isolamento, de acordo com o Centro de Prevenção e Doenças (CDC, na sigla em inglês).

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Conley tem chamado a atenção da comunidade médica internacional pelas derrapadas éticas que vem cometendo na condução do caso.

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