Médico da Casa Branca diz que Trump não transmite mais vírus

"A prova do teste PCR desta manhã demonstra, segundo os padrões reconhecidos atualmente, que ele já não é considerado um risco de transmissão [do vírus] a outros", disse Conley em um comunicado.

O médico, porém, não afirmou se o presidente teve algum exame com resultado negativo para o coronavírus desde que foi infectado, embora este não seja um critério para determinar o fim do isolamento, de acordo com o Centro de Prevenção e Doenças (CDC, na sigla em inglês).