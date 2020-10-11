Biden passa Trump com 54% das intenções de voto, revela pesquisa

A pouco mais de três semanas das eleições presidenciais americanas, Joe Biden segue à frente de Donald Trump nas pesquisas. Segundo levantamento do Washington Post e da rede ABC divulgado neste domingo (11), o democrata tem 54% das intenções de voto, contra 42% do republicano.
Trump não conseguiu diminuir a margem em relação a Biden nas últimas semanas, um período tumultuado que incluiu o primeiro debate presidencial e a hospitalização do republicano após ele ter sido infectado com o coronavírus. Os eleitores estão aparentemente imunes às notícias e controvérsias das últimas semanas, segundo a pesquisa.
O levantamento reflete o status do voto popular e não as disputas estado por estado pelos 270 votos eleitorais necessários para ganhar a presidência.