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Novo levantamento

Biden passa Trump com 54% das intenções de voto, revela pesquisa

Em nova pesquisa, Trump, que enfrenta infecção pela Covid-19, ficou atrás do adversário com 42% das intenções de voto

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2020 às 17:03
Joe Biden criticou a política ambiental de Trump e citou o Brasil
Joe Biden criticou a política ambiental de Trump e citou o Brasil Crédito: Reuters/Folhapress
A pouco mais de três semanas das eleições presidenciais americanas, Joe Biden segue à frente de Donald Trump nas pesquisas. Segundo levantamento do Washington Post e da rede ABC divulgado neste domingo (11), o democrata tem 54% das intenções de voto, contra 42% do republicano.
Trump não conseguiu diminuir a margem em relação a Biden nas últimas semanas, um período tumultuado que incluiu o primeiro debate presidencial e a hospitalização do republicano após ele ter sido infectado com o coronavírus. Os eleitores estão aparentemente imunes às notícias e controvérsias das últimas semanas, segundo a pesquisa.

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O levantamento reflete o status do voto popular e não as disputas estado por estado pelos 270 votos eleitorais necessários para ganhar a presidência.

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