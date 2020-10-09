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Eventos públicos

Trump quer realizar comícios eleitorais no fim de semana

As pesquisas indicam que a candidatura de Trump à reeleição está perdendo força perante o concorrente, o candidato democrata Joe Biden

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 10:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 10:15
Donald Trump
Donald Trump pretende realizar comícios no fim de semana Crédito: Reuters/Folhapress
Poucas horas após o médico da Casa Branca Sean Conley ter afirmado que Donald Trump está liberado para participar de eventos públicos a partir de sábado (10), o presidente dos Estados Unidos afirmou que pretende realizar comícios no fim de semana.
"Acho que vou tentar fazer um comício no sábado à noite se tivermos tempo de prepará-lo", disse o presidente na noite desta quinta-feira (8), em entrevista ao canal de televisão Fox News. "Mas queremos fazer um comício, provavelmente na Flórida, no sábado à noite." Trump ainda afirmou que pretende fazer um outro evento de campanha na Filadélfia, na noite de domingo.
As pesquisas indicam que a candidatura de Trump à reeleição está perdendo força perante o concorrente, o candidato democrata Joe Biden. De acordo com o site Five Thirty Eight, que faz uma estimativa com base em várias sondagens, o democrata lidera na Flórida (4,2 pontos porcentuais), Michigan (7,8), Minnesota (8,9), Pensilvânia (7) e Wisconsin (7). Biden está à frente até em Estados vencidos com facilidade por Trump em 2016, como Arizona (4,3), Iowa (1) e Geórgia (1,1). 

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