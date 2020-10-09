Trump quer realizar comícios eleitorais no fim de semana

"Acho que vou tentar fazer um comício no sábado à noite se tivermos tempo de prepará-lo", disse o presidente na noite desta quinta-feira (8), em entrevista ao canal de televisão Fox News. "Mas queremos fazer um comício, provavelmente na Flórida, no sábado à noite." Trump ainda afirmou que pretende fazer um outro evento de campanha na Filadélfia, na noite de domingo.