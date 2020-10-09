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Trump pode retomar compromissos públicos neste sábado, diz médico Sean Conley

Segundo Conley, Trump tem respondido 'extremamente bem' ao tratamento e não há sinais de efeitos adversos da medicação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 09:21

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 09:21

Sean Conley é o médico da Casa Branca
Sean Conley é o médico da Casa Branca Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá retomar seus compromissos públicos neste sábado (10) de outubro, quando completam 10 dias desde que foi diagnosticado com Covid-19, de acordo com o médico Sean Conley. "Desde que voltou para casa, o exame físico dele permaneceu estável e sem quaisquer indicações que sugerissem progressão da doença", escreveu o profissional em um comunicado divulgado pela Casa Branca.
Segundo Conley, Trump tem respondido "extremamente bem" ao tratamento e não há sinais de efeitos adversos da medicação. Ele ressaltou que a equipe médica do presidente americano vem conduzindo "diagnósticos avançados" que permitem o "retorno seguro" do republicano a suas atividades.
Trump recebeu alta do hospital Walter Reed na segunda-feira, 5, depois de ter ficado internado por três dias. Ele teve febre alta e chegou a precisar de oxigênio suplementar.

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