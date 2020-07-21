Covid-19: estudo mostra quais atividades do dia a dia são mais perigosas

RISCO ALTO

A tabela considera de pouco risco atividades que incluem o contato com objetos externos, como pegar uma encomenda dos Correios ou uma entrega de comida por delivery. Abastecer o carro também entra nessa classificação, além de atividades físicas que permitam manter o distanciamento, como jogar tênis e acampar.

Atividades ao ar livre, como caminhar, correr, andar de bicicleta, jogar golfe, ficar cerca de uma hora em um parquinho e andar em um centro movimentado são consideradas de risco médio-baixo, assim como comer em um restaurante que tenha área aberta. Também estão nessa categoria, ir à mercearia, hospedar-se em um hotel por duas noites, aguardar em uma sala de espera médica e ir à uma biblioteca ou museu. Para os especialistas brasileiros, no entanto, essas atividades são apontadas como de risco mais elevado.

Nas atividades que têm maior concentração de pessoas no mesmo ambiente, esse risco passa para o nível médio. Na tabela, estão incluídos programas como: ir em um churrasco, ir jantar na casa de outra pessoa, visitar parente ou amigo dentro de casa, trabalhar uma semana em um prédio de escritórios, além de enviar os filhos para escola, creche ou acampamento. A lista ainda coloca na mesma classificação programas como ir ao shopping, ir à praia e nadar em uma piscina pública.

Na classificação de risco médio-alto, a tabela inclui atividades que exigem contato físico, como jogar futebol, jogar basquete e abraçar ou apertar as mãos de amigos. Nessa categoria ainda estão programações em locais fechados, como ir em um restaurante, viajar de avião e frequentar uma barbearia ou cabeleireiro. Também então inclusos reuniões como casamentos ou funerais.