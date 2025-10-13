Setor automotivo

Produção de veículos cresce 6% em setembro, mas registra leve queda no trimestre

Após um primeiro semestre de bons resultados frente ao mesmo período de 2024, a segunda metade do ano começou com dados preocupantes para o setor

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:09 - Atualizado há 2 horas

Indústria automotiva já registrou mais de 2 milhões de automóveis fabricados em 2025 Crédito: Shutterstock

A indústria automotiva brasileira alcançou a marca de 2 milhões de veículos produzidos no ano na última semana. No acumulado de 2025 houve um crescimento de 6% acima do volume registrado no mesmo período de 2024. No entanto, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), os dados do último trimestre indicam dificuldades para o setor manter o desempenho.

A produção sofreu uma inversão de curva, fechando o terceiro trimestre com recuo de 0,8% frente ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados da entidade, o setor de pesados contribuiu decisivamente para essa baixa, com queda de 9,4% ante o terceiro trimestre de 2024. No caso de leves, houve redução de 0,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O segmento com melhor resultado de produção no ano é o de ônibus, com crescimento de 13,4% ante o mesmo período de 2024, contrastando com a queda de3,9% dos caminhões.

“Os números do período de julho a setembro nos preocupam por indicarem a perda da tração que verificamos na primeira metade do ano e nos impõem o desafio de uma recuperação considerável no último trimestre, diante de uma base muita boa do final do ano passado”, afirm o presidente da Anfavea, Igor Calvet.

A produção de veículos teve alta de 5,8% no mês passado frente ao mesmo período de 2024, chegando a 243,4 mil unidades. Na comparação com agosto deste ano, porém, houve recuo de 1,5% na fabricação de veículos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Vendas e exportações

Já as vendas do mês passado, de 243,2 mil veículos, subiram 2,9% no comparativo com setembro de 2024. Na margem, ou seja, de agosto para setembro, as vendas cresceram 7,9%. Com isso, as vendas no acumulado do ano até o encerramento do terceiro trimestre atingiram 1,910 milhão de veículos, 2,8% acima do observado no mesmo período de 2024.

As exportações, por sua vez, somaram 52,5 mil veículos no mês passado, uma alta de 26,2% em relação a setembro de 2024. Na comparação com agosto, porém, houve queda de 8% nas exportações.

Desde o início do ano, 430,8 mil veículos foram exportados, um crescimento de 51,6% ante os dez primeiros meses de 2024. A Argentina é o principal destino das vendas de veículos ao exterior e vem puxando o resultado.

Salão do Automóvel

Calvet também anunciou novidades para o Salão do Automóvel de São Paulo, que acontecerá de 22 a 30 de novembro, no Distrito Anhembi. O evento ganhou uma nova atração: a Arena de Conteúdo, com uma programação especial para todo o público do salão. O evento terá a tivemos a chegada da Comexport, elevando para 27 o número demarcas confirmadas.

“Além de um número recorde de expositores e test drives, o novo Salão será inovador no sentido de proporcionar inúmeras experiências aos visitantes, com diversão para toda a família”, afirma Calvet.

*Com informações de Estadão Conteúdo e Anfavea.

