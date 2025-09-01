Nove dias de programação

Salão do Automóvel 2025 inicia venda de ingressos a partir de R$ 58

Menor valor corresponde à meia-entrada para dias de semana do primeiro lote promocional do evento; ingresso mais caro vai custar R$ 1.000 e será para participar de noite exclusiva para VIPs

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 15:06 - Atualizado há 11 minutos

Venda de ingressos para edição deste ano do Salão do Automóvel já iniciou no site oficial do evento Crédito: Divulgação

O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo volta definitivamente ao calendário de eventos do setor, depois de um hiato prolongado (a última edição aconteceu em 2018) e já começou, nesta segunda-feira, 1, a venda de ingressos para participar do evento. Em sua 31ª edição, o salão acontece de 22 a 30 de novembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo e a expectativa da organização é de que mais de 700 mil pessoas participem dos nove dias de programação.

O primeiro lote de ingressos já está disponível para venda no site oficial do evento, com valor promocional de R$ 116 (inteira para dias de semana), R$ 145 (inteira para finais de semana), R$ 58 (meia-entrada para dias de semana) e R$ 72,50 (meia-entrada para finais de semana).

A edição deste ano terá ingresso VIP, que garante acesso ao Dream Lounge — espaço premium com serviços personalizados em parceria com a Motorgrid Brasil, grupo de proprietários de hypercars da América Latina. Ali haverá ainda uma exposição especial da SID Special Paint, reunindo capacetes históricos utilizados por pilotos como Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Rubens Barrichello e Ingo Hoffmann, além de documentos e fotografias exclusivas. O valor do ingresso VIP será de R$ 440 para os dias de semana e R$ 530 para os finais de semana.

Outra novidade deste ano é que haverá uma cota limitada de ingressos para a Avant Première, noite exclusiva destinada a VIPs, patrocinadores e convidados. Marcada para 21 de novembro, a partir das 19 horas, a Avant Première contará com programação diferenciada, incluindo atrações musicais. O valor do ingresso será de R$ 1.000.

Ícones clássicos e customização

Para a edição deste ano, já estão previstos modelos como, por exemplo, o único Bugatti EB110 GT existente no Brasil, fabricado em 1994, além do Lamborghini Miura P400 S, de 1969, e do esportivo nacional Hofstetter Turbo, de 1986. Completam a lista o Lamborghini Diablo, de 1991, e o Plymouth Superbird, ano 1970.

Os modelos fazem parte do acervo do Complexo Dream Car (165 veículos antigos, sendo 105 carros, 20 motos e 40 bicicletas), polo de entretenimento voltado a carros antigos do Brasil.

“Essa parceria com o Dream Car Museum reforça o nosso compromisso em oferecer uma experiência completa e plural, valorizando tanto as inovações da indústria automotiva como parte de sua rica história”, comenta Thiago Braga Ferreira, gerente executivo do Salão Internacional do Automóvel.

A customização também vai ter o seu espaço no salão, com uma área exclusiva desenvolvida em parceria com Fernando Baptista, o Batistinha. Dentro da Arena de Customização, os visitantes vão ficar por dentro das principais tendências do universo custom e de performance.

O público poderá acompanhar todas as fases do projeto, desde o desenvolvimento visual e estético até a aplicação de tecnologias para a preparação de motor, reprogramação de mapa de injeção e o uso de escapamentos esportivos de alta performance.

Mais destaques

Há ainda uma pista indoor com 14 mil metros quadrados, a Drive Experience. O circuito permitirá que os participantes dirijam veículos de marcas como Caoa Chery, Citroën, Fiat, Geely, GWM, Honda, Jeep, Leapmotor, Peugeot, RAM e Renault, passando por modelos a combustão, híbridos, elétricos e de tração 4x4. A pista terá reta de 160 metros de extensão, além de áreas para diversos testes que simularão situações reais de direção.

O CARDE Arte Design Museu terá linha do tempo interativa, percorrendo várias décadas de desenvolvimento automotivo com a exibição de modelos que apareceram em edições anteriores do Salão Internacional do Automóvel.

Os visitantes poderão conhecer ainda a Racing Game Zone by João Barion, que trará games automotivos, com simuladores de última geração.

*Com informações do Salão Internacional do Automóvel.

