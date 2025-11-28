Descontos de até R$ 40 mil para trocar de carro ou moto na Black Friday automotiva

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:30
- Atualizado há uma hora
A Black Friday também chegou ao setor automotivo, trazendo condições especiais para quem vai trocar de carro ou motocicleta. As promoções abrangem desde taxas zero para financiamento, IPVA e emplacamento gratuitos, até descontos diretos no valor final do veículo, chegando a R$ 39.800 no caso do BYD Song Plus Premium (cor Neve), que sai de R$ 299.800 por R$ 259.990.
Algumas redes de concessionárias, como a Vitória Motors Mercedes-Benz, oferecem bônus que chegam a R$ 84.500 na avaliação do usado para a compra de modelos premium. As ofertas também se estendem a planos por assinatura com mensalidades reduzidas.
Confira a seguir a lista de condições especiais das campanhas de Black Friday:
Ofertas para PCD (Jeep)
Ofertas para Taxistas (Jeep)
Ofertas Ram
Venda Direta
Ofertas em Estoque
Campanha Black Month válida até 30 de novembro.
Mopar
Lojas oficiais no Mercado Livre
Serviços nas concessionárias
bproauto
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o