Descontos de até R$ 40 mil para trocar de carro ou moto na Black Friday automotiva

Descontos de até R$ 40 mil para trocar de carro ou moto na Black Friday automotiva

Concessionárias do ES, montadoras, fabricantes de acessórios e até aluguel de veículos estão com oportunidades para quem deseja aproveitar a data

Karine Nobre

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:30

 - Atualizado há uma hora

BYD Song Plus
Modelo da BYD, o Song Plus, é híbrido e está em promoção de R$ 299.800 por R$ 259.990 para a cor Neve Crédito: Divulgação

A Black Friday também chegou ao setor automotivo, trazendo condições especiais para quem vai trocar de carro ou motocicleta. As promoções abrangem desde taxas zero para financiamento, IPVA e emplacamento gratuitos, até descontos diretos no valor final do veículo, chegando a R$ 39.800 no caso do BYD Song Plus Premium (cor Neve), que sai de R$ 299.800 por R$ 259.990.

Concessionárias do ES, montadoras, fabricantes de acessórios e até aluguel de veículos estão com oportunidades para quem deseja aproveitar a data

Descontos de até R$ 40 mil para trocar de carro ou moto na Black Friday automotiva

Algumas redes de concessionárias, como a Vitória Motors Mercedes-Benz, oferecem bônus que chegam a R$ 84.500 na avaliação do usado para a compra de modelos premium. As ofertas também se estendem a planos por assinatura com mensalidades reduzidas.

Confira a seguir a lista de condições especiais das campanhas de Black Friday:

Kurumá Toyota

Toyota Hiace
Toyota Hiace está na Black Friday com desconto de 10% apenas para CNPJ Crédito: Toyota/Divulgação

  • Toyota Hilux Power Pack automática 2025: preço inicial de R$ 231.192 (20% de desconto) com garantia de dez anos. Condições diferenciadas de venda direta para CNPJ e produtores rurais.
  • Toyota Hilux Power Pack manual 2025: 20% de abatimento, a partir de R$ 223.032. Condições diferenciadas de venda direta para CNPJ e produtores rurais.
  • Toyota Hilux Chassi MT 2026: 50% de entrada mais 36 parcelas de R$ 4.004,04. Garantia de dez anos e entrega reduzida em até 30 dias pelo modelo e “pronto faturamento”.
  • Toyota Hiace Minibus AT DX 15+1 2024/25: desconto de 10%. Comercializada exclusivamente para CNPJ.

BYD Vitória Motors

BYD Dolphin Mini 2026
Versão de 5 lugares do BYD Dolphin Mini teve redução de 13% no preço durante a Black Friday Crédito: BYD/Divulgação

  • BYD Dolphin Mini GL 2026: de R$ 118.990 por R$ 103.521 (redução de 13%). Oferta de venda direta para pessoas jurídicas.
  • Linha Song: bônus de até R$ 40 mil (válido até 30 de novembro).
    • BYD Song Pro GS: de R$ 199.990 por R$ 179.990 (cor Neve).
    • BYD Song Plus Premium: de R$ 299.800 por R$ 259.990 (cor Neve).
    • BYD Song Plus: de R$ 249.990 por R$ 224.990 (cor Neve).

Vitória Motors Jeep e Ram

  • Campanha Black November: condições para pessoa física, PJ, produtor rural e PcD). Taxa zero em até 30 parcelas para pessoa física. Emplacamento e IPVA gratuitos para pessoa física. Valorização acima da média na troca de usados.
  • Jeep Renegade Altitude Turbo Flex 26: de R$ 145.190 por R$ 124.990.
  • Jeep Compass Sport Turbo Flex 26: de R$ 171.490 por R$ 148.990.
  • Jeep Commander Longitude Turbo Flex 26: de R$ 224.290 por R$ 198.990.
Jeep Renegade 2025
Jeep Renegade tem preços partindo de R$ 99.990 com isenção de IPI, ICMS  e IPVA para PCD Crédito: Jeep/Divulgação

Ofertas para PCD (Jeep)

  • Jeep Renegade Sport 4x2 Turbo Flex 26: de R$ 118.290 por R$ 99.990 (com isenção de IPI + ICMS + IPVA).
  • Jeep Compass Sport Turbo Flex 26: de R$ 171.490 por R$ 138.990 (com isenção de IPI).

Ofertas para Taxistas (Jeep)

  • Jeep Renegade Sport 4x2 Turbo Flex 26: de R$ 118.290 por R$ 95.990 (com isenção de IPI + ICMS).
  • Jeep Compass Sport Turbo Flex 26: de R$ 171.490 por R$ 124.490 (com isenção de IPI + ICMS).
Ram Rampage Big Horn
Ram Rampage Big Horn 2.2L Turbo Diesel 2026: de R$ 226.990 para R$ 199.990 Crédito: Rampage/Divulgação

Ofertas Ram

  • “Rampage Drive”, neste sábado (29) com pilotos para testes de direção nas unidades da avenida Vitória, Leitão da Silva, e Linhares. 
  • Ram Rampage Big Horn 2.2L Turbo Diesel 2026: de R$ 226.990 para R$ 199.990. Exclusiva para CNPJ e produtores rurais, com taxa zero em 12 vezes.

Vitória Motors Mercedes-Benz

  • Bônus de valorização de seminovos: chegam a R$ 84.500. Além de condições diferenciadas para CNPJ e produtores rurais, incluindo taxa reduzida ou até zero em alguns modelos. 
  • No sábado (29), a concessionária promoverá o “Brunch AMG”, das 9h às 14h, no seu showroom, em Vitória. O evento reúne condições especiais para modelos esportivos da marca como, CLA 35, CLA 45 e GLC 43, descontos e bônus para clientes que realizarem troca de usados. 

Águia Branca Seminovos

  • Campanha Black November: válida até 30 de novembro.
  • Descontos: até R$ 20 mil na compra do seminovo. Primeira parcela com início do pagamento em 2026.
  • Bônus na troca: de até R$ 10 mil na avaliação do usado.
  • Veículos Toyota: na compra de veículos certificados Toyota, o cliente ganha a primeira revisão. 
  • Campanha “Revisou, renovou”: ao realizar a revisão, é possível solicitar a avaliação do veículo usado e trocar de carro.

BMW, MINI e BMW Motorrad

  • Campanha Sales Days: até 30 de novembro com taxa zero de juros em todos os modelos 0km BMW, MINI e BMW Motorrad. Valorização do veículo seminovo pela rede de concessionárias.
  • Seminovos (BMW Premium Selection, MINI Next, BMW Motorrad Premium Selection): taxas de financiamento a partir de 0% a.m. (aplicável a veículos BMW 100% elétricos certificados).
  • Acessórios Originais (BMW e MINI): 20% de desconto (podem ser financiados com o veículo através da taxa 0% a.m.).
  • Capacetes (BMW Motorrad): preços a partir de R$ 1.490 (podem ser financiados com a moto através da taxa 0% a.m.).

BMW Motorrad

  • Campanha: Summer Sale (Novembro)
  • Financiamento com taxas a partir de 0% a.m e primeira parcela para março de 2026. Ou taxa de 0,99% a.m. com parcelas a partir de R$ 457 conforme modelo escolhido.
  • BMW G 310 R: a partir de R$ 29.900, parcelas a partir de R$ 457.
  • BMW G 310 GS: a partir de R$ 33.900, parcelas a partir de R$ 495.
  • Linha F (BMW F 800 GS, BMW F 900 GS, BMW F 900 GS Adventure): a partir de R$ 69.900, parcelas a partir de R$ 764.
  • BMW R 1300 GS: a partir de R$ 99.900 com parcelas a partir de R$ 1.140.
  • Outras vantagens: seguro com condições exclusivas, Navigator BMW por R$ 1.990 e ainda dois anos de cobertura do BMW Guardian By Ituran. Três anos de garantia de fábrica.
  • Troca de óleo (motos até 2020): 50% de desconto no serviço completo (óleo e filtro), com pacotes a partir de R$ 295. Válido durante os meses de novembro e dezembro.

Carlider (multimarcas seminovos)

  • Campanha Novembro Black válida até sábado (29)
  • Primeira parcela após o carnaval, com supervalorização do veículo usado e bônus de até R$ 20 mil a depender do modelo). Financiamento com entrada reduzida e planos voltados para custo-benefício.

GW Lider

GWM Tank 300 2025
GWM Tank 300 a partir de R$ 339 mil com taxa zero Crédito: GWM/Divulgação

  • GWM Haval H6 HEV One: a partir de R$ 199 mil. Taxa zero, 1 ano de seguro, 60% de entrada e financiamento em 24 vezes. Bônus de R$ 15 mil na troca pelo usado.
  • GWM Tank 300: a partir de R$ 339 mil. Taxa zero, 1 ano de seguro, 60% de entrada e financiamento em 24 vezes. Bônus de R$ 20 mil na troca pelo usado.

CVC

  • Operação Black Friday CVC: nesta sexta (28) e sábado (29).
  • Chevrolet Tracker: bônus de até R$ 10 mil no veículo usado na troca.
  • Chevrolet Onix: desconto de até R$ 15 mil.

Tai Motors

Hyundai HB20, HB20S e Creta
Modelos da Hyundai estão com preços especiais durante a Black Friday Crédito: Hyundai/Divulgação

  • Campanha Black Experience: válido sexta (28) e sábado (29).
  • Hyundai Creta: bônus de até R$ 15 mil.
  • Hyundai HB20: bônus de até R$ 12 mil.
  • Hyundai Kona: bônus de até R$ 15 mil ou taxa 0%.
  • Adicional: bônus na troca, 1ª parcela para março de 2026 e negociação direto com o gerente.

Vitoriawagen

VW Tera Comfort TSI
VW Tera tem preços partindo de R$ 99.990 e bônus de até R$ 10 mil na valorização do usado na troca Crédito: Volkswagen/Divulgação

  • Blue Friday VolksVale+: toda a linha Volkswagen com taxa zero em até 30 vezes + 1ª parcela para depois do carnaval.
  • Volkswagen Tera: bônus de até R$ 10 mil na valorização do usado na troca.
  • Volkswagen Saveiro Extreme: bônus de até R$ 4 mil no usado + taxa 0% em 12x.
  • Volkswagen T-Cross Highline: bônus de até R$ 22 mil no usado + taxa 0% em 36x (mediante entrada).
  • Volkswagen Nivus Comfortline: entrada a partir de R$ 61.556 + taxa 0,99% em 48x.
  • Volkswagen Tera MPI: por R$ 99.990, com entrada de R$ 30 mil + 48x, taxa 0,99%.
  • Volkswagen Nivus Sense: a partir de R$ 119.990, com 50% de entrada + 36x, taxa 0,99%.
  • Volkswagen T-Cross Comfortline: a partir de R$ 149.990, com 60% de entrada + 24x, taxa 0% (com usado na troca).

GAC Lider

GAC Aion V
GAC Aion V: por R$ 219.990 + 100% da Fipe no usado Crédito: Divulgação

  • GAC Aion V: por R$ 219.990 + 100% da Fipe no usado, taxa 0% em 24x ou 36x + três revisões grátis.
  • GAC GS4: a partir de R$ 191.990 + 100% da Fipe no usado, taxa 0% em 24x ou 36x + três revisões grátis.

Moto Vena

  • Honda CG Cargo: de R$ 22.789 para R$ 18.880 (desconto de R$ 3 mil) + emplacamento gratuito.
  • Honda Elite 125: abatimento de R$ 2 mil + emplacamento gratuito.
  • Honda Hornet 500: redução de R$ 6 mil + emplacamento incluso.
  • Honda Tornado: de R$ 37.678 para R$ 31.940 (desconto de R$ 5 mil) + emplacamento gratuito.
  • Ofertas válidas até 30 de novembro ou enquanto durar o estoque.

Orvel Citroën

Citroën Basalt Dark
Citroën Basalt Dark Edition 2025/2026: a partir de R$ 116.990 Crédito: Divulgação

  • Citroën Basalt Dark Edition 2025/2026: a partir de R$ 116.990 + bônus de R$ 3.000 na troca do usado + 14 primeiras parcelas de R$ 99.
  • Citroën C3 XTR 2025/2026: a partir de R$ 89.990 + R$ 2.000 de bônus no usado na troca ou taxa 0,99% em 24x.
  • Citroën Aircross Shine 2025/2026: de R$ 150.990 por R$ 126.490 (desconto de até R$ 24.550) + usado na troca + taxa zero.
  • Citroën C3 Live Pack 2025/2026: De R$ 90.990,00 por R$ 82.990,00 + usado na troca + 1ª parcela só em Abril de 2026.

Orvel Peugeot

Peugeot 2008
Peugeot 2008 tem descontos de até R$ 21 mil  Crédito: peugeot/Divulgação

  • Peugeot 208 Style 2025/2026: de R$ 105.990 por R$ 89.990 (desconto de R$ 13.000) + usado na troca + taxa 0,99% com 50% de entrada em 24x.
  • Peugeot 208 Allure 2025/2026: de R$ 125.500 por R$ 115.990 + usado na troca + taxa 0% com 70% de entrada e saldo em 12x.
  • Peugeot 208 GT Hybrid: de R$ 136.490 por R$ 128.490 (desconto de R$ 8.000) + emplacamento total grátis.
  • Peugeot 2008 Active 2025/2026: de R$ 151.990 por R$ 126.990 (desconto de R$ 16.300 já com bônus) + usado na troca + taxa promocional de 0,99% com 50% de entrada e saldo em 36x.
  • Peugeot 2008 Allure 2025/2026: de R$ 166.990 por R$ 136.990 (desconto de R$ 21.000 já com bônus do usado na troca) + taxa promocional de 0,99% com 50% de entrada e saldo em 36x.
  • Peugeot 2008 GT Hybrid 2025/2026: de R$ 181.990 por R$ 159.990 (desconto de R$ 17.000 já com bônus do usado na troca) + taxa promocional 0% com 70% de entrada e saldo em 12x ou taxa promocional 0,99% com 50% de entrada e saldo em 25x.

Orvel Fiat

  • Argo Drive 1.0 MT: de R$ 94.900 por R$ 85.999.
  • Cronos Drive 1.3 MT: de R$ 112.490 por R$ 96.990.
  • Pulse Drive 1.3 automático: de R$ 113.900 por R$ 106.990.

Orvel Omoda | Jaecco

  • Jaecoo 7 Luxury híbrido plug in: De R$ 229.990 por R$ 219.990.

Prime Caoa Chery

  • Caoa Chery Tiggo 5 Pro: pronta entrega e emplacamento grátis.
  • Caoa Chery Tiggo 7 Pro PHEV 24/25 e 25/26: emplacamento grátis.
  • Caoa Chery Tiggo 8 Pro PHEV: pronta entrega e condições especiais.
  • Caoa Chery Arrizo 6 Pro Híbrido: emplacamento grátis.

Prime Omoda | Jaecoo

Jaecoo 7
Jaecoo 7: a partir de R$ 229.990 + taxa zero Crédito: Pedro Danthas

  • Omoda 5 SHS-H: a partir de R$ 159.990 + IPVA grátis + taxa especial.
  • Omoda 7 SHS-P: a partir de R$ 259.990 + 1 ano de seguro grátis + wallbox.
  • Jaecoo 7: a partir de R$ 229.990 + taxa zero + supervalorização no usado + carregador portátil incluso + 7 anos de garantia.

Peugeot Premier

  • Peugeot 208 Style 1.0 MT 25/26: de R$ 105.990 por R$ 92.990 + Bônus de até R$ 6.000 em usado, consórcio e Lions.
  • Peugeot 2008 Active Turbo AT 25/26: de R$ 151.990 por R$ 135.690 + Bônus total de até R$ 14.000.
  • Peugeot 208 GT Hybrid AT 25/26: de R$ 181.990 por R$ 164.990 + Bônus total de até R$ 10.000.

Passion Citroën

  • Citroën Basalt Dark Edition Turbo 25/26: de R$ 126.990 por R$ 116.990 + bônus total de R$ 5.000.
  • Citroën C3 XTR MT 25/26: de R$ 97.990 por R$ 89.990 + bônus de R$ 2.000.
  • Citroën Aircross Shine Turbo AT 25/26 (7 lugares): de R$ 150.990 por R$ 128.990 + bônus total de R$ 4.500.
  • Citroën Basalt Feel 1.0 Turbo Automático 25/26 (Oferta PCD): de R$ 118.990 por R$ 92.990.

Kia Plena

Kia Carnival 2025
Kia Carnival: taxa zero ou super avaliação do usado Crédito: Kia/Divulgação

  • Kia Niro EX: a partir de R$ 194.990 + emplacamento total grátis.
  • Kia Sportage: bônus de até R$ 30.000 ou Fipe no usado + emplacamento total grátis.
  • Kia Carnival: taxa zero ou super avaliação do usado + emplacamento total grátis.
  • Kia Bongo: emplacamento total grátis.

Prime Mitsubishi

Mitsubishi Triton Katana
Mitsubishi Triton: supervalorização do usado de até R$ 25.000. Crédito: Karine Nobre

  • Mitsubishi Triton: supervalorização do usado de até R$ 25.000.
  • Mitsubishi Eclipse Cross: supervalorização do usado de até R$ 15.000.
  • Mitsubishi Outlander: supervalorização do usado de até R$ 25.000.
  • Mitsubishi Eclipse Cross Rush MY26 PCD: a partir de R$ 149.990 + emplacamento total grátis.

Prime Hyundai

  • Hyundai Creta Limited: bônus de até R$ 15.000 + 1ª parcela depois do carnaval.
  • Hyundai HB20S Comfort: bônus de até R$ 12.000 + 1ª parcela depois do carnaval.
  • Hyundai Kona: bônus de até R$ 15.000 ou taxa zero + 1ª parcela depois do carnaval.
  • Hyundai Tucson: nota fiscal de fábrica + emplacamento grátis + película + 1ª parcela depois do Carnaval.

Prime Supernovos (seminovos)

  • Carros selecionados: até R$ 20.000 abaixo da tabela Fipe + transferência grátis + taxas negociadas na hora.

Royal Enfield

Royal Enfield Meteor 350 na nova cor Fireball Black
Royal Enfield Meteor 350: de R$ 26.990 por R$ 24.990 Crédito: Royal/Divulgação

  • Royal Enfield Meteor 350: de R$ 26.990 por R$ 24.990 (desconto de R$ 2.000) + taxa zero em até 12x ou emplacamento grátis.
  • Royal Enfield Hunter 350: de R$ 20.990 por R$ 19.990 + IPVA grátis + tanque cheio.
  • Royal Enfield Shotgun 650 Plasma Blue: de R$ 34.990 por R$ 33.990 + emplacamento grátis.
  • Royal Enfield Himalayan 450: entrada + taxa zero ou emplacamento grátis.
  • Royal Enfield Classic 350 Command Sand: de R$ 25.990 por R$ 23.990 + IPVA grátis + tanque cheio.

Kobe Nissan

Nissa Kicks Play será referência na produção do novo Kait
Nissan Kicks Play Sense 2025: a partir de R$ 119.990 Crédito: Nissan/Divulgação

  • Nissan Kicks Play Sense 2025: a partir de R$ 119.990 + taxa zero em até 36x.
  • Nissan Versa Exclusive 2026: de R$ 145.990 por R$ 127.990 (desconto de R$ 18 mil) + taxa zero em até 24x.
  • Nissan Novo Kicks Sense 2026: entrada + parcelas de R$ 1.699 + taxa especial.
  • Nissan Sentra Advance 2026: de R$ 174.990 por R$ 149.990 (desconto de R$ 25 mil) + taxa zero em até 24x.
  • Nissan Frontier Attack 2026: de R$ 277.990 por R$ 240.990 (desconto de R$ 37 mil).
  • Nissan Kicks Play Active Plus (PCD): a partir de R$ 91.990 + taxa zero + isenção de IPI e ICMS.

Multicar Mitsubishi

Venda Direta

  • Mitsubishi Triton GL MT 2026: de R$ 249.990 por R$ 227.491 (mais de R$ 22 mil de desconto).
  • Mitsubishi Eclipse Cross Rush (PCD): R$ 149.990 + isenção grátis (processo custeado pela Multicar).

Ofertas em Estoque

  • Mitsubishi Eclipse Cross HPE 2026: taxa 0% (70% entrada + 12x) OU bônus até R$ 10.000 na troca.
  • Mitsubishi Eclipse Cross HPE-S AWC 2026: usado vale tabela Fipe (regras de avaliação aplicadas).
  • Mitsubishi Triton 2026 (versões a partir de R$ 259.990): bônus até R$ 25.000 na troca (exclusivo versão Katana).
  • Mitsubishi Outlander: entrada + taxa 0% (70% + 12x) ou avaliação de até R$ 25.000 no usado.

Stellantis

Campanha Black Month válida até 30 de novembro.

Mopar

  • Acessórios selecionados: 10% de desconto com mão de obra gratuita na instalação (compras nas concessionárias).

Lojas oficiais no Mercado Livre

  • Cupons exclusivos: 5% de desconto para envios Full e Flex.
  • Kits de manutenção: 5% de desconto.
  • Descontos progressivos: até R$ 150 em compras acima de R$ 500.

Serviços nas concessionárias

  • Troca de óleo e filtro: até 20% de desconto com mão de obra gratuita.
  • Pastilhas de freio: até 15% de desconto com mão de obra gratuita.
  • Brinde (Fiat, Peugeot, Citroën): alinhamento e check-up de 15 itens gratuitos ao realizar os serviços acima.
  • Pacotes de manutenção FlexCare (2ª, 3ª e 4ª Revisões - Jeep, Peugeot, Citroën): descontos progressivos + alinhamento gratuito.
  • Garantia adicional FlexCare (+12 ou +24 meses): 10% de desconto.

bproauto

  • Cupons: 20% de desconto em compras acima de R$ 100 no Mercado Livre (lista de produtos selecionados).

Unidas

  • Campanha Black Friday válida até 28 de novembro para o serviço de carro zero quilômetro por assinatura Unidas Livre. Mensalidades reduzidas e planos de até 36 meses.
  • Fiat Mobi 1.0 Trekking MT 2025: R$ 1.757,99 no plano de 36 meses com 1.000 km/mês.
  • Volkswagen Polo 1.0 170 TSI Sense Automático 2026: R$ 2.289,99 no plano de 24 meses com 1.000 km/mês.
  • Volkswagen Tera: preço a partir de R$ 2.296,99 no plano de 24 meses com 1.000 km/mês.
  • Jeep Compass Longitude T270 2026: R$ 3.768,99 no plano de 24 meses com 1.000 km/mês.
  • Ford Territory Titanium 2025: R$ 4.869,99 no plano de 12 meses com 1.000 km/mês.
  • Inclusos: manutenção, proteção, assistência 24h, carro reserva, IPVA e outras taxas.

Mobiauto

  • Campanha Black Feirão Mobiauto durante o mês de novembro, em parceria com o Banco Pan com foco na compra de motocicletas. Taxa de juros a partir de 1,49% ao mês. Financiamento de até 100% do valor da moto e pagamento em até 48 meses. Pagamento da primeira parcela para o Carnaval de 2026 (fevereiro).

