Chevrolet Spin chega às concessionárias com preços que partem de R$ 119.990

A minivan Spin foi transformada em crossover pela Chevrolet, com a atualização do modelo Crédito: Chevrolet/Divulgação

A minivan Spin foi transformada em crossover pela Chevrolet, com a atualização do modelo . Apesar de ter mantido suas formas originais, ela traz novidades no design e também mais tecnologia e mais equipamentos, incluindo airbags para a terceira fileira de bancos (no caso das versões de sete lugares).

Oficialmente lançado pela Chevrolet na semana passada, o crossover já está disponível nas concessionárias da marca, com preços que partem de R$ 119.990 na versão de entrada LT com câmbio manual de seis marchas. O modelo é o primeiro de seis lançamentos da Chevrolet esperados para este ano.

No design, o Spin ganhou capô mais elevado e faróis e lanternas em LED. O para-choque e a grade são novos, assim como a moldura em plástico preto que contorna toda a base do veículo. As rodas também ganharam novo desenho, que remete a um estilo mais aventureiro, que é a imagem que o modelo deseja passar.

Na traseira, a tampa do porta-malas vem com LED com nova assinatura luminosa, no para-choque “multielemento” com refletores na vertical e até no friso que emoldura a placa. Cada versão conta com acabamento próprio.

No design, o Spin ganhou capô mais elevado e faróis e lanternas em LED Crédito: Chevrolet/Divulgação

O crossover passou ainda por ajustes na suspensão e nos amortecedores, ficando mais alto (16 mm). Há mudanças ainda, segundo a Chevrolet, no sistema de gerenciamento eletrônico e na calibração do conjunto propulsor e da direção. O ângulo de ataque foi de 15,5 graus para 16,6 graus, e o de saída, de 22,9 graus para 24,4 graus.

Ele passa a contar com 6 airbags de série, sendo o único da categoria com bolsas infláveis que se estendem até a terceira fileira de bancos. Há ainda oferta de sistemas avançados, como alerta de colisão frontal com detector de pedestre, frenagem automática de emergência e assistência de frenagem de urgência. O Spin tem opções de até sete lugares ou 756 litros de volume no bagageiro.

Motorização

Na motorização permanece o motor 1.8 Flex de 111 cavalos de potência e 17,7 kgfm Crédito: Chevrolet/Divulgação

Na motorização permanece o motor 1.8 Flex (geração SPE/4 ECO) de 111 cavalos de potência e 17,7 kgfm, que ganhou alguns ajustes, deixando-o até 11% mais econômico, segundo a montadora. issos e deve à adoção de um novo módulo de gerenciamento eletrônico, com o dobro da capacidade de processamento, que é o mesmo utilizado pelo Tracker. Nas versões automáticas, a aceleração máxima é feita em 11,8s (g) e 11,0s (e), enquanto a retomada é feita em 9,8s (g) e 9,3s (e), respectivamente.

No consumo, o modelo é capaz de percorrer 13,4 km/l na estrada e 10,5 km/l na cidade (com gasolina). Se usar apenas etanol, as médias são de 9,3 km/l e 7,4 km/l, respectivamente.

Na cabine

O modelo ganha opção de ar-condicionado digital e de saída de ar dedicada para a segunda fileira de assentos, com fluxo de ar individualizado. Já o novo volante conta com base reta. A partida é feita por botão, há Wi-Fi nativo e entradas USB dos tipos A e C, além de projeção para Android Auto e Apple Car Play sem fio.

O modelo ganha opção de ar-condicionado digital Crédito: Chevrolet/Divulgação

O Spin é o primeiro modelo da Chevrolet no país a receber o Virtual Cockpit System (VCS), caracterizado pelo painel de instrumentos digital integrado à nova geração do MyLink. O motorista pode escolher entre seis tipos de layouts, desde um visual minimalista até um mais completo.

Na configuração de sete lugares com a terceira fileira de bancos fixada à carroceria, esta pode ser rebatida quando não estiver sendo utilizada.

Além disso, ele tem instalado o Chevy Link, que permite projetar sites, aplicativos e serviços de streaming na tela. Outra novidade é a fita luminosa em led para a cabine, que oferece até sete opções de cores, que podem ser ajustadas pelo usuário.

Na traseira, a tampa do porta-malas vem com LED com nova assinatura luminosa Crédito: Chevrolet/Divulgação

Versões e preços

Chevrolet Spin LT manual

O Chevy Link, que permite projetar sites, aplicativos e serviços de streaming na tela Crédito: Chevrolet/Divulgação

5 lugares

6 airbags

Cintos dianteiros com pré-tensionador

Alerta de não afivelamento dos cintos

Faróis e lanternas de LED

Câmera de ré

painel digital de 8”

Central multimídia de 11” com sistema Mylink

OnStar com Wi-Fi, OTA e App

segunda feileira com bancos corrediços

Rodas de 15” com calotas

Preço: a partir de R$ 119.990

Chevrolet Spin LT automática

Opções de câmbio manual ou automático de seis velocidades Crédito: Chevrolet/Divulgação

Todos os equipamentos da LT manual

5 lugares

Controle de cruzeiro

Dutos de ventilação na segunda fileira

Transmissão automática de 6 velocidades

Preço: a partir de R$ 126.990

Chevrolet Spin LTZ automática

O Spin tem opções de até sete lugares ou 756 litros de volume no bagageiro. Crédito: Chevrolet/Divulgação

Todos os equipamentos da LT automática

7 lugares

Volante com revestimento premium

Bancos com revestimento híbrido

Ar-condicionado digital

Partida por botão

Sensor de chuva

Sensor crepuscular

Sensor de estacionamento

Computador de bordo

Rodas de 16” em alumínio

Preço: a partir de R$ 137.990

Chevrolet Spin Premier automática

No consumo, o modelo é capaz de percorrer 13,4 km/l na estrada e 10,5 km/l na cidade (com gasolina) Crédito: Chevrolet/Divulgação

Todos os equipamentos da LTZ

7 lugares

Alerta de saída de faixa

Alerta de ponto cego

Frenagem automática de emergência

Indicador de distância do veículo à frente

Carregador por indução

Bancos com revestimento premium

Grade frontal com detalhes cromados

Para-choques na cor do veículo

Rodas de alumínio 16” com acabamento usinado

Preço: a partir de R$ 144.990

Ficha técnica

Chevrolet Spin

Motor: dianteiro transversal com 4 cilindros em linha, bicombustível

dianteiro transversal com 4 cilindros em linha, bicombustível Potência máxima líquida: 106 cv @ 5.200 rpm (gasolina) / 111 cv @ 5.200 rpm (etanol)

106 cv @ 5.200 rpm (gasolina) / 111 cv @ 5.200 rpm (etanol) Torque máximo líquido: 16,8 kgf.m @ 2800 rpm (gasolina) / 17,7 kgf.m @ 2600 rpm (etanol)

16,8 kgf.m @ 2800 rpm (gasolina) / 17,7 kgf.m @ 2600 rpm (etanol) Transmissão: manual de 6 velocidades (LT) / automática de 6 velocidades (LT AT, LTZ, Premier)

manual de 6 velocidades (LT) / automática de 6 velocidades (LT AT, LTZ, Premier) Freios dianteiros: a disco ventilado

a disco ventilado Freios traseiros: a tambor

a tambor Direção: elétrica progressiva

elétrica progressiva Suspensão dianteira: i ndependente tipo “McPherson” com barra estabilizadora ligada à haste tensora. Molas helicoidais com carga lateral, linear e amortecedor telescópico pressurizado estrutural

ndependente tipo “McPherson” com barra estabilizadora ligada à haste tensora. Molas helicoidais com carga lateral, linear e amortecedor telescópico pressurizado estrutural Suspensão traseira: s emi-independente com eixo de torção com barra estabilizadora soldada no eixo traseiro. Mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedor telescópico pressurizado

emi-independente com eixo de torção com barra estabilizadora soldada no eixo traseiro. Mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedor telescópico pressurizado Rodas: a ço estampado 6Jx15 com calota (LT, LT AT) Alumínio 6,5J x 16 (LTZ, Premier)

ço estampado 6Jx15 com calota (LT, LT AT) Alumínio 6,5J x 16 (LTZ, Premier) Pneus: r adiais 195/65 R15 (LT, LT AT), Radiais 205/60 R16 (LTZ, Premier)

adiais 195/65 R15 (LT, LT AT), Radiais 205/60 R16 (LTZ, Premier) 0 a 100 km/h versão LT: 10,2 segundos (etanol) e 10,7 segundos (gasolina)

10,2 segundos (etanol) e 10,7 segundos (gasolina) 0 a 100 km/h versões LT AT, LTZ, Premier: 11 s (etanol) / 11,8 s (gasolina)

11 s (etanol) / 11,8 s (gasolina) Consumo urbano versão LT: 11 km/l a gasolina e 7,7 km/l a etanol

11 km/l a gasolina e 7,7 km/l a etanol Consumo urbano versões LT AT, LTZ, Premier: 10,5 km/l a gasolina e 7,4 km/l a etanol

10,5 km/l a gasolina e 7,4 km/l a etanol Consumo estrada versão LT: 12,4 km/l a gasolina e 8,6 km/l a etanol

12,4 km/l a gasolina e 8,6 km/l a etanol Consumo estrada versões LT AT, LTZ, Premier: 13,4 km/l a gasolina e 9,3 km/l a etanol

13,4 km/l a gasolina e 9,3 km/l a etanol Comprimento: 4.420 mm

4.420 mm Largura sem retrovisores: 1.768 mm

1.768 mm Largura com retrovisores: 1.953 mm

1.953 mm Distância entre-eixos: 2.620 mm

2.620 mm Tanque de combustível: 53 litros

53 litros Peso em ordem de marcha: 1.225 kg (LT) / 1.251 kg (LT AT) / 1.292 kg (LTZ, Premier)

1.225 kg (LT) / 1.251 kg (LT AT) / 1.292 kg (LTZ, Premier) Ângulo de ataque: 16,3º (LT, LT AT) / 16,6º (LTZ, Premier)

16,3º (LT, LT AT) / 16,6º (LTZ, Premier) Ângulo de saída: 24,4º

24,4º Vão livre do solo: 17,3 mm (LT, LT AT) / 17 mm (LTZ, Premier)