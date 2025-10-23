Alta velocidade

Capixaba Drag Race traz carros com mais de 1.000 cv de potência no Sambão do Povo

Evento retorna ao ES e vai reunir mais de 80 pilotos e deve atrair 12 mil pessoas em três dias de disputas, manobras radicais e projetos de garagem até supercarros

Pedro Paulo Rocha Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 19:07 - Atualizado há 19 minutos

BMW M5 em pista de arrancada: competição retorna ao calendário capixaba de automobilismo Crédito: Pedro Lessa

O ronco dos motores vai tomar conta de Vitória a partir desta sexta-feira, 24, até domingo, 26, durante o Capixaba Drag Race no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste. A competição, que retorna ao calendário capixaba de automobilismo, estima reunir 85 pilotos e mais de 12 mil espectadores ao longo do fim de semana com carros que podem chegar a mais de 1.000 cv de potência.

Organizado por Sílvio Pimenta Werneck Machado Júnior, empresário do ramo de entretenimento, o evento contará com uma estrutura robusta e medidas de segurança reforçadas para garantir o sucesso do evento dentro e fora da pista.

Categorias e estrutura da competição

As disputas serão divididas por tempo de reação, de 10 a 7 segundos, além das categorias Toyo Livre, Força Livre e Superesportivos, contemplando desde projetos de garagem até carros com mais de mil cavalos de potência.

Para o público, o Capixaba Drag Race promete uma experiência completa: arquibancadas, áreas de camarote e acesso aos boxes, além de bares e espaços gastronômicos. Já os pilotos contarão com cronometragem digital, painéis de LED e iluminação de última geração.

Entre as novidades, o circuito terá barreiras de contenção e apresentações da equipe Predador Drift Race, especializada em manobras radicais, que animará os intervalos das baterias.

Sambão do Povo se transforma em pista de alta velocidade

A escolha do Sambão do Povo como cenário da competição não é por acaso. O local já foi palco de grandes arrancadas no Estado e, segundo Silvio Pimenta, carrega um simbolismo para os amantes do esporte.

“O Sambão sempre foi um ponto de encontro dos apaixonados por velocidade. É um espaço que faz parte da história do automobilismo capixaba e, infelizmente, ainda é um dos poucos locais com estrutura adequada para esse tipo de prova”, afirma.

Sambão do povo se prepara para um fim de semana com muita velocidade e adrelina em Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

Pilotos de alta performance

Entre os nomes confirmados está o do empresário Iskandar Nemer, de 46 anos, proprietário do Hino Grupo de Mercado de Capitais e competidor experiente em arrancadas e drift. Ele participará da prova com a BMW M5 Gargamel, uma máquina de tração integral capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 2,4 segundos.

Iskandar Nemer tem paixão pelo automobilismo desde a adolescência e já participa de competições há 10 anos Crédito: Edmar Photographs

“Meu carro tem mais de 1.000 cv de potência nas rodas e 1.200 cv no motor. É um projeto no qual dediquei muito tempo e investimento. Para este evento, fizemos ajustes de desempenho específicos e envio o carro a São Paulo para revisão completa”, explica.

Iskandar preparou o veículo a partir de um novo mapa de desempenho Crédito: Pedro Lessa

Para ele, o maior obstáculo da corrida está na precisão e no tempo de reação. “O principal desafio em uma prova de arrancada é a performance do veículo e a tração. É uma corrida curta, mas que exige reação rápida e precisão absoluta. Vou me dedicar ao máximo para fazer uma prova perfeita e, claro, vencer”, afirma o piloto.

Evento busca consolidar o automobilismo no Espírito Santo

De acordo com Iskandar Nemer, o Capixaba Drag Race representa um passo importante para o fortalecimento do automobilismo no Espírito Santo. Ele destaca que o estado tem um público interessado e veículos de alto desempenho, mas ainda carece de infraestrutura adequada para competições. “O evento é fundamental e muito positivo para o desenvolvimento do nosso Estado”, diz.

*Pedro Paulo Rocha é aluno do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionado pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.

