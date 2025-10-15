Autotech 2025

Maior feira do setor automotivo no ES vai ter supermáquinas, carros antigos e inovação

Com entrada gratuita, a Autotech 2025 acontece nos dias 24 a 26 de outubro, na Praça do Papa, em Vitória. Palestras, capacitação e treinamento com especialistas da área também fazem parte da programação

A Autotech acontece na Praça do Papa e tem entrada gratuita Crédito: Autotech/Divulgação

Apaixonados por carros e profissionais da área têm um encontro marcado na Praça do Papa, em Vitória. A Autotech 2025, maior feira do setor automotivo do Espírito Santo, acontece nos dias 24 a 26 de outubro, com entrada gratuita. O evento vai reunir exposições de supermáquinas e carros antigos, capacitação técnica, treinamentos e palestras com especialistas do setor.

No ano passado, o evento registrou mais de 20 mil visitantes, 100 expositores e R$ 3 milhões em negócios. A expectativa para esta edição superar os números e receber 25 mil pessoas, reforçando o evento como um dos principais do segmento no Estado.

Com o tema “O Futuro da Mobilidade: Sustentabilidade, Conectividade e Automação”, a Autotech vai destacar a integração entre tecnologia e mobilidade, abordando desde veículos sustentáveis e acessórios inteligentes até a automação de processos no dia a dia da reparação automotiva.

"Autotech é um evento democrático, que atende desde os apaixonados por carros, que querem acompanhar as novidades do mercado, passando pelos profissionais que trabalham no setor e buscam qualificação e atualização, até os empresários, que também estão de olhos nas novidades, mas também buscam estar atualizados e fazer negócios com parceiros do setor”, afirma Diego Receputi, presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindirepa-ES).

O evento reúne atrações tanto para o público especializado quanto para os visitantes em geral. Para profissionais do setor, especialmente mecânicos, haverá a Conecta Autotech, com palestras de especialistas de renome nacional e a participação de cerca de 200 profissionais. Já o público poderá conferir de perto os espaços Supermáquinas, Motorhome, Náutico, Carros Antigos, além da praça gastronômica com atrações musicais.

Uma novidade, segundo Diego, é o Espaço Tuning, onde serão expostos veículos "tunados", ou seja, que passaram por modificações para melhorar a estética ou performance. Além disso, haverá conteúdos voltados aos veículos híbridos e elétricos e até um cadastro de currículos no evento, para auxiliar as empresas que precisam contratar e os trabalhadores na área disponíveis.

Entre as ações voltadas à capacitação, o evento contará ainda com a Unidade Móvel do Senai, voltada ao treinamento em mecânica automotiva, e o Torneio de Reparação Automotiva, que vai reunir profissionais e estudantes do setor. Também fazem parte da programação o Espaço de Educação no Trânsito, em parceria com o Detran-ES, o Podcast Autotech, com entrevistas durante os três dias, e o Autotech Experience, área interativa dedicada à inovação.

Segundo a organização, mais do que uma vitrine de novidades, a feira tem como objetivos impulsionar a indústria automotiva capixaba, estimular negócios e parcerias entre pequenas empresas, atrair investimentos e tecnologia, gerar emprego e renda e divulgar práticas sustentáveis no setor.

A Autotech é realizada pela DUPLA Produções, em correalização com o Sindirepa-ES, e conta com o patrocínio da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Sesi e Senai, apoio institucional de Detran-ES, Sebrae, Aderes e Governo do Estado, além de colaboração da ES Gás.

Autotech 2025

Quando: dias 24, 25 e 26 de outubro

dias 24, 25 e 26 de outubro Horários: 24/10 (sexta), das 17h às 22h; 25/10 (sábado), das 10h às 22h; e 26/10 (domingo), das 10h às 18h

24/10 (sexta), das 17h às 22h; 25/10 (sábado), das 10h às 22h; e 26/10 (domingo), das 10h às 18h Onde: Praça do Papa - Vitória/ES

Praça do Papa - Vitória/ES Mais informações: autotech-es.com.br/

autotech-es.com.br/ A entrada é gratuita. Inscrições: jacredenciei.com.br/e/autotech2025

