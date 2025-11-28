Crédito automotivo

B3: financiamento de veículos em outubro sobe 6,83% em 1 ano e é o maior para o mês desde 2007

No acumulado de janeiro a outubro de 2025, foram financiadas 6 milhões de unidades entre automóveis leves, motos e automóveis pesados, alta de 1% na comparação com o ano passado

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:28 - Atualizado há 43 minutos

O volume do período é o maior para o mês desde 2007, quando atingiu 709 mil unidades financiadas Crédito: Pixabay

Em outubro foram financiados 697 mil veículos, alta de 6,83% em relação ao mesmo mês de 2024, segundo levantamento feito pela B3. Trata-se do maior volume para o mês desde 2007, quando atingiu 709 mil unidades financiadas. "O desempenho de outubro, o maior para o mês em 18 anos, evidencia a resiliência do setor automotivo", afirma Thiago Gaspar, superintendente de Relacionamento com Clientes e Relações Institucionais.

No acumulado de janeiro a outubro de 2025, foram financiadas 6 milhões de unidades entre automóveis leves, motos e automóveis pesados, alta de 1% na comparação com o ano passado e o melhor resultado do período desde 2011. Os veículos seminovos lideram o volume de veículos financiados, com 3,8 milhões de unidades financiadas no ano, enquanto os modelos novos somam 2,2 milhões.

Já o financiamento de motos cresceu 16,7% de janeiro a outubro de 2025 em relação ao mesmo período em 2024, enquanto automóveis comerciais e leves subiram 0,5%. No recorte por regiões, Nordeste e Norte foram os principais responsáveis pelo aumento geral, com crescimento de 11,6% e 9,9%, respectivamente.

A região Sudeste tem a maior representatividade no total de veículos financiados entre janeiro e outubro de 2025, com 42,1% do total. Na sequência estão Sul (20%), Nordeste, (19,5%), Centro-Oeste (10,5%) e Norte (7,9%).

A série histórica apresentada pela B3 ocorre por meio das informações presentes no Sistema Nacional de Gravames (SNG), maior base de dados privada do País que gerencia as restrições financeiras incluídas sobre os veículos automotores dados como garantia em operações de crédito.

Preços de veículos

Em termos de preços, os automóveis novos apresentaram uma desvalorização média de 0,84% na comparação de outubro com o mês anterior, de acordo com o monitoramento da Tabela Auto B3. No acumulado dos últimos 12 meses, a queda foi de 5,9%.

Enquanto isso, os veículos usados com até 5 anos de uso tiveram valorização média de 0,96% em outubro, interrompendo a trajetória de queda vista nos meses anteriores. No acumulado de 12 meses, o preço do segmento recuou 5,2%.

