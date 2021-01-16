Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Amigos e família

Surfista capixaba Ricardo Guimarães ganha homenagem no ES e nos EUA

Atleta do surfe natural de Colatina morreu aos 55 anos e foi lembrado em atos em Guarapari, no Brasil, e na Flórida, nos Estados Unidos, na manhã deste sábado (16)
Adalberto Cordeiro

Adalberto Cordeiro

Publicado em 

16 jan 2021 às 16:27

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 16:27

Foto mostra homenagem realizada ao mar, nesta manhã de sábado (16), por surfistas na Praia d'Ulé a Ricardo Guimarães, que morreu na segunda-feira (11)
Surfistas fazem homenagem na Praia d´Ulé, em Guarapari, a Ricardo Guimarães Crédito: Carlos Henrique Guimarães
Na semana marcada pelo luto no universo do esporte com a morte do surfista e empresário Ricardo Giurizzatto Guimarães, de 55 anos, conhecido como Germinho, amigos e familiares prestaram uma homenagem na Praia d´Ulé, em Guarapari, e em Deerfield Beach, cidade da Flórida, nos Estados Unidos, na manhã deste sábado (16).
Os dois atos, que tiveram orações intencionadas ao atleta, começaram às 9h ao mesmo tempo (apenas com diferença do fuso-horário). Participantes também levaram rosas dedicadas a Ricardo e surfistas que foram ao encontro formaram círculo no mar, em memória do capixaba. Pela pandemia da Covid-19, os que prestaram as homenagens foram recomendados a usarem máscara. 

Veja Também

Surfista capixaba Ricardo Guimarães ganha homenagem no ES e nos EUA

Surfista e amigo de Ricardo, Douglas Aratu participou da homenagem feita na praia de Guarapari. E destacou: "Puxei a oração pela vida do Ricardo, que era praticamente um irmão. Sou muito amigo da família e posso dizer que ele era um cara mesmo amado e incentivador do surfe", relembra. Segundo ele, cerca de 100 pessoas (incluindo amigos e familiares) participaram da homenagem feita no Espírito Santo.
O amigo de Ricardo também ponderou sobre a homenagem feita nos Estados Unidos. "É um momento muito triste, mas feliz pelo carinho das pessoas", avaliou.
Surfista capixaba Ricardo Guimarães ganha homenagem nos EUA
Surfista capixaba Ricardo Guimarães ganha homenagem no ES e nos EUA Crédito: Daniel Gomes/Divulgação
Como já havia dito para A Gazeta, Douglas reiterou que a praia de Guarapari foi escolhida por ser uma das preferidas de Ricardo para surfar. "Escolhemos o Ulé porque era um dos lugares que o Ricardinho mais gostava de surfar. Eu era atleta da Quebra Onda (nome da marca que o capixaba criou), ele sempre me ajudava com roupas e como podia. E não era só comigo, era com todo mundo. Foi um cara sensacional para o nosso esporte", detalhou.

Veja Também

Torneio de futebol de areia arrecada cestas básicas para população carente da Serra

WSL adia e cancela etapas do Mundial de surfe por causa da pandemia

Germinho, como era conhecido no cenário do surfe, morreu na madrugada  de segunda-feira (11), em Colatina. Surfista desde jovem, ele desenvolveu uma marca capixaba ligada ao esporte e foi um grande apoiador de atletas e eventos no Estado. Natural de Colatina, Noroeste do Espírito Santo, o atleta gerou comoção de outros grandes colegas do surfe, como Krystian Kymeerson e JP Azevedo, que lamentaram a partida precoce do capixaba pelas redes sociais. 

VEJA VÍDEO DE TRECHO DA HOMENAGEM EM GUARAPARI

Veja Também

Para organização, Olimpíada está mantida apesar de estado de emergência em Tóquio

Mecenas do esporte brasileiro, Braguinha morre aos 94 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Colatina espírito santo Estados Unidos Guarapari Surfe Obituário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados