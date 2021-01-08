Para organização, Olimpíada está mantida apesar de estado de emergência em Tóquio

Olimpíada de Tóquio 2020 foi adiada para este ano de 2021 Crédito: Reprodução

O primeiro ministro Yoshihide Suga anunciou na quinta-feira (7) o estado de emergência por um mês na área metropolitana de Tóquio a partir desta sexta (8). Mas o organizadores já declararam, em diferentes ocasiões, que não haverá um novo adiamento dos Jogos.

"Esta declaração de emergência oferece uma oportunidade para controlar a situação da Covid-19 e conseguir que Tóquio-2020 planeje Jogos seguros para este verão. Em consequência, daremos continuidade aos preparativos necessários", disseram os organizadores em um comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira.

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Após a reunião que definiu o estado de emergências, Suga afirmou que o Japão se comprometeu a organizar Jogos Olímpicos "seguros" e disse estar convencido de que a opinião pública mudará de opinião quando as campanhas de vacinação começarem - o que deve acontecer no país a partir do final de fevereiro. Nos últimos meses, várias pesquisas apontaram que a maioria dos japoneses é a favor de um novo adiamento, ou mesmo de um cancelamento, devido ao novo coronavírus.

Um dos membros mais influentes do Comitê Olímpico Internacional (COI), o australiano Dick Pound declarou à rede de TV britânica BBC que não poderia "ter certeza" de que os Jogos aconteceriam segundo o planejado porque as "ondas" de contágio da Covid-19 são uma incógnita.