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Tóquio estuda novo estado de emergência a 200 dias dos Jogos

Aumento de contágio do novo coronavírus tornou situação 'muito grave', de acordo com o primeiro-ministro Yoshihide Suga. Governo espera que vacinação inicie em fevereiro...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 22:03

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 22:03

Crédito: AFP
A 200 dias da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, as autoridades japonesas ligam o alerta para a situação do Covid-19 no país. Nesta segunda-feira, o governo limitou o horário de funcionamento de restaurantes e pediu aos moradores que evitem passeios não urgentes e não essenciais após as 20h. Um novo estado de emergência está nos planos.
Isso significa que os governos locais recomendarão o fechamento de empresas e que a população permaneça em suas casas, mas não há sanções em caso de não cumprimento da medida.
A agência de notícias Kyodo informou que o estado de emergência deve começar na sexta-feira e durar pelo menos até o fim do mês. A capital registrou nesta segunda-feira 884 novos casos de Covid-19. A semana passada foi a 14ª consecutiva em que o total de casos semanais no país aumentou. O número de mortos no período foi dez vezes maior. Na quinta-feira, o país superou pela primeira vez a marca de 4 mil novos infectados em 24 horas.
O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, caracterizou o aumento de casos como "muito grave", mas reforçou o compromisso de Tóquio para realizar a Olimpíada. Ele também afirmou que organização do evento será "uma prova de que a humanidade venceu o vírus".
Suga disse que o governo aguarda dados precisos das farmacêuticas americanas até o fim do mês para que uma campanha de vacinação tenha início no fim de fevereiro. Os primeiros vacinados serão os profissionais da saúde, os idosos e os funcionários de casas de repouso, além do primeiro-ministro.

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