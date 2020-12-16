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Ainda é possível comprar ingressos para os Jogos Olímpicos de Tóquio

Há opções de bilhetes para todas as modalidades e para a cerimônia de encerramento
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LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 19:05

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 19:05

Crédito: Japonesa em frente a uma arte dos Jogos Olímpicos em Tóquio (AFP
Quem quiser assistir aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, mas ainda não comprou ingressos para as competições esportivas pode aproveitar as oportunidades disponíveis no site da MATCH Hospitality AG, revendedora oficial em território nacional. Até o momento, há bilhetes à venda para todas as modalidades no site.
Dentre os ingressos disponíveis no site, ainda há opções para a cerimônia de encerramento, marcada para o dia 9 de agosto, no Estádio Olímpico de Tóquio.
Também é possível encontrar oportunidades para o Follow My Team, onde o torcedor segue o Time Brasil feminino e masculino nas rodadas preliminares e finais de handebol, voleibol e futebol.
Boas oportunidades
No site da Match é possível comprar a final de modalidades estreantes, como o surfe masculino a partir de 3.600 ienes (cerca de R$ 177) e o skate street feminino a partir de 4.800 ienes (aproximadamente R$ 236).
A partir de 4.800 ienes (aproximadamente R$ 236), o torcedor poderá acompanhar as preliminares masculina e feminina do vôlei e judô brasileiro.
Quem preferir torcer por Ana Marcela na prova de 10km da maratona aquática feminina ou na final individual de ciclismo encontrará ingressos a partir de 4.200 ienes (valor estimado R$ 207).

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