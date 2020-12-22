Jogos de Tóquio desembolsarão US$ 900 milhões em combate à Covid

Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020 Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional

Os organizadores dos Jogos de Tóquio anunciaram nesta terça-feira (22) que gastarão US$ 900 milhões em medidas para impedir a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) nas Olimpíadas do próximo ano. Esta informação foi dada no momento em que foi divulgado o mais recente orçamento da competição.

Os organizadores repetiram a projeção de que o custo total do adiamento, incluindo as ações de combate à covid, será de cerca de US$ 2,8 bilhões, elevando o custo total da realização dos Jogos para cerca de US$ 15,4 bilhões.

Queremos construir o melhor sistema possível, interagindo com as organizações relevantes de médicos e enfermeiros, disse o presidente-executivo da Olimpíada de Tóquio, Toshiro Muto, a repórteres.

Ainda é um grande problema para nós garantir o máximo de equipe médica que esperamos quando nos deparamos com uma situação em que instituições médicas privadas estão em dificuldades de gerenciamento por causa do coronavírus, afirmou Muto.

Os organizadores tomaram a medida sem precedentes de adiar a Olimpíada em março por causa da pandemia, e o governo do primeiro-ministro Yoshihide Suga, que declarou que sediará a Olimpíada a qualquer custo, está avançando com os preparativos.

Antes mesmo do adiamento, os Jogos já haviam ultrapassado o orçamento inicial com quase US$ 13 bilhões já gastos, segundo os organizadores.

As medidas de combate à covid incluirão infraestrutura de teste de PCR e a instalação de uma clínica, bem como ações em centros de processamento de alimentos e bebidas, mostrou o resumo do orçamento.