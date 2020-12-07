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Tóquio 2021

Altos custos e avanço da Covid deixam japoneses inseguros com Olimpíadas

Com mais de 15.000 atletas de todo o mundo indo a Tóquio para os Jogos, há temores de que a chegada possa causar um aumento nos casos de Covid-19.

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 18:16
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020 Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional
Os moradores do Japão estão divididos entre o receio e o apoio aos Jogos Olímpicos do próximo ano, que devem ser muito mais caros do que o esperado, além de um recente aumento nos casos do novo coronavírus (covid-19).
Em um anúncio na sexta-feira (4), os organizadores disseram que os Jogos adiados custarão um adicional de 294 bilhões de ienes (US$ 2,8 bilhões), com a conta a ser compartilhada pelo comitê organizador de Tóquio 2020, o governo japonês e o governo metropolitano de Tóquio.
No total, o governo de Tóquio e o governo nacional e, por sua vez, o contribuinte japonês, devem pagar 191 bilhões de ienes para cobrir os custos de adiamento e uma série de medidas contra a covid-19.
Apesar de o orçamento total dos Jogos provavelmente atingir 1,63 trilhão de ienes, alguns moradores japoneses tirando fotos perto do recém-construído Estádio Nacional nesta a segunda-feira (7) disseram acreditar que pode ser um preço que vale a pena pagar.
"Acho que o número de casos de infecção por coronavírus (no Japão) ainda é menor do que em outros países, então espero que eles possam segurar (os Jogos) de alguma forma nesta situação", disse Shiro Terui, de 72 anos. "Também contribui para a economia global."
Satsuki Kataoka, uma contadora que levava seu cachorro passear perto do estádio, afirmou que compreende que a realização dos Jogos durante uma pandemia acarreta custos adicionais.
"Como contribuinte, acho que o orçamento (extra) que eles compilaram é um pouco grande", disse ela. "Mas eu entendo que despesas extras são necessárias devido à situação do coronavírus."
Com mais de 15.000 atletas de todo o mundo indo a Tóquio para os Jogos, há temores de que a chegada possa causar um aumento nos casos de covid-19.
"Para mim, é muito preocupante que várias pessoas do exterior estejam visitando o Japão nesta situação", declarou Ryota Sato, de 27 anos. "Então, eu não sou tão favorável. Espero que o evento possa ser cancelado ou adiado novamente."

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