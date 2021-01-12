Amigos e surfistas preparam homenagem para Ricardo Guimarães
O surfe capixaba amanheceu enlutado na última segunda-feira (11), com a morte repentina do surfista e grande incentivador do esporte no Estado, o empresário Ricardo Guimarães, o Germinho. Além de competir, ele foi uma das pessoas que ajudaram a modalidade patrocinando atletas e também promovendo eventos de grande porte pelo Estado.
Ricardo era natural de Colatina e adquiriu há décadas a marca Quebra Onda, especializada em moda inspirada no surfe. Foi por meio dela, cedendo peças de vestuários aos atletas e até mesmo patrocinando competições, que ele se tornou respeitado, querido e reconhecido não apenas no Estado.
A morte dele gerou comoção e atletas do surfe local, como Krystian Kymerson e JP Azevedo homenagearam Ricardo com postagens nas redes sociais. Outra pessoa importante do surfe também lamentou a partida de Germinho: Klaus Kaiser, locutor oficial para o Brasil da Liga Mundial de Surfe prestou homenagens a Ricardo.
Além de surfistas e pessoas do esporte, lojas e perfis vinculados à modalidade no Estado e no Brasil também reconheceram a importância de Germinho para o desenvolvimento do surfe no Espírito Santo. Os perfis Surfvix, OndaOn e o programa Espírito Surf dedicaram postagens em agradecimento ao incentivador.
RODA DE ORAÇÃO
Além das homenagens em redes sociais, surfistas e pessoas próximas pretendem realizar uma roda de oração na praia e na água como forma de também homenagear o amigo que se foi. No próximo sábado (16), na Praia d'Ulé, em Guarapari, uma roda de oração será realizada no local, como dito pelo surfista e amigo de Ricardo Guimarães, Douglas Aratu.
"Escolhemos o Ulé porque era um dos lugares que o Ricardinho mais gostava de surfar. Eu era atleta da Quebra Onda, ele sempre me ajudava com roupas e como podia. E não era só comigo, era com todos. Foi um cara sensacional para nosso esporte. Perdemos um amigo e uma pessoa que não media esforços pelo surfe capixaba. Então nada mais justo do que essa homenagem a ele", disse Aratu.
Devido à pandemia do novo coronavírus, o organizador da homenagem pede que as pessoas compareçam de máscara, levem álcool em gel e respeitem o distanciamento necessário para o momento. O ato está previsto para começar por volta das 9h.