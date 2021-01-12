Amigos e surfistas preparam homenagem para Ricardo Guimarães

Além de surfistas e pessoas do esporte, lojas e perfis vinculados à modalidade no Estado e no Brasil também reconheceram a importância de Germinho para o desenvolvimento do surfe no Espírito Santo. Os perfis Surfvix, OndaOn e o programa Espírito Surf dedicaram postagens em agradecimento ao incentivador.

"Escolhemos o Ulé porque era um dos lugares que o Ricardinho mais gostava de surfar. Eu era atleta da Quebra Onda, ele sempre me ajudava com roupas e como podia. E não era só comigo, era com todos. Foi um cara sensacional para nosso esporte. Perdemos um amigo e uma pessoa que não media esforços pelo surfe capixaba. Então nada mais justo do que essa homenagem a ele", disse Aratu.