Torneio de futebol de areia arrecada cestas básicas para população carente da Serra

As doações já estão sendo feitas e após o torneio serão destinadas aos moradores carentes da Serra Crédito: Divulgação

O sábado (16) será de muitos golaços e também solidariedade no campo de futebol de areia da praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, balneário da Serra, na Grande Vitória. No local acontece o 1º Torneio de Futebol de Areia Brisa Car. A bola rola, ou melhor, sobe a partir das 8 horas.

O torneio contará com 8 equipes e tem como objetivo incentivar a prática do esporte, a confraternização e integração entre pessoas de comunidades do município de Serra . Do mesmo modo, irá proporcionar a arrecadação de alimentos não perecíveis para serem doados aos moradores carentes e em situação de vulnerabilidade social.

Os jogos terão dois tempos de 20 minutos com intervalo de 5 minutos e serão disputados no sistema “mata-mata”. Ou seja, o ganhador permanece na competição e o perdedor é automaticamente eliminado.

INSCRITOS

As equipes inscritas no torneio são a Associação dos Peladeiros de Jacaraípe (pelad de sábado), Associação dos Peladeiros de Jacaraípe (pelada de domingo), União FC (Bairro Parque Jacaraípe), Cata-Cata FC (Manguinhos), Real Lagoa (Bairro Lagoa), Feu Rosa, Carapebus e Costa Bela.

Ao final do evento haverá a entrega de troféus para o primeiro e segundo colocados, além da premiação individual para o artilheiro e o goleiro menos vazado da competição. Também ocorrerá o sorteio de um aparelho multimídia MP5 de 7 polegadas com espelhamento em bluetooth.

Para concorrer ao sorteio basta doar um quilo de alimento não perecível na loja Brisa Car, situada na Avenida Rômulo Castelo, n.º 96, em Castelândia. As doações deverão ser realizadas no horário de 9 as 17 horas.