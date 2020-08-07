Definidos os próximos homenageados da Calçada da Fama do esporte capixaba

Adalberto Rodrigues, Anderson Varejão, Fontana, Natalia Gaudio e Paulo André Camilo serão homenageados Crédito: Sesport/Divulgação

Adalberto Rodrigues, Anderson Varejão, Fontana, Natalia Gaudio e Paulo André Camilo são as cinco personalidades esportivas que serão homenageadas na segunda edição da Calçada da Fama. O projeto, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), visa eternizar os nomes de atletas, paratletas, técnicos e profissionais que contribuíram e contribuem positivamente com o esporte capixaba, elevando o nome do Espírito Santo no cenário nacional e internacional.

Os nomes dos escolhidos foram definidos após o fim da votação popular realizada pela Secretaria, que durou um mês e contou com o número total de 38.847 votos, e pelo voto dos 20 membros da Comissão de Avaliação. Agora, eles terão suas estrelas fixadas na Calçada, ao lado dos dez atletas eleitos no ano passado.

VOTAÇÃO

A ginasta Natalia Gaudio, medalha de bronze nos Jogos Pan-Anamericanos de Lima; o velocista Paulo André Camilo, campeão mundial no revezamento 4x100; e o ex-jogador de futebol Fontana (in memorian), único capixaba a ganhar uma Copa do Mundo, em 1970; foram os esportistas mais lembrados pela Comissão de Avaliação.

Gaudio, Camilo e Fontana receberam oito, seis e cinco votos, respectivamente, dos 20 membros da Comissão, que contou com a participação de jornalistas esportivos, secretários municipais de esportes, presidentes de Federações, além de homenageados na primeira edição da Calçada.

Já o tenista em cadeira de rodas, Adalberto Rodrigues, campeão mundial da modalidade em 2006; e o jogador de basquete Anderson Varejão, campeão pan-americano e da NBA, principal liga de basquete do mundo, foram os mais lembrados pelo público. Rodrigues terminou a eleição com 8.023 votos e Varejão com 7.191.

Como não pôde inaugurar a Calçada da Fama em março deste ano, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Sesport planeja realizar um evento até o fim do ano com os dez eleitos no ano passado e os cinco escolhidos este ano para inaugurar o espaço e homenagear todos os atletas.