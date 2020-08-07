Definidos os próximos homenageados da Calçada da Fama do esporte capixaba

Adalberto Rodrigues, Anderson Varejão, Fontana, Natalia Gaudio e Paulo André Camilo são as cinco personalidades esportivas que serão homenageadas na segunda edição da Calçada da Fama. O projeto, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), visa eternizar os nomes de atletas, paratletas, técnicos e profissionais que contribuíram e contribuem positivamente com o esporte capixaba, elevando o nome do Espírito Santo no cenário nacional e internacional.
Os nomes dos escolhidos foram definidos após o fim da votação popular realizada pela Secretaria, que durou um mês e contou com o número total de 38.847 votos, e pelo voto dos 20 membros da Comissão de Avaliação. Agora, eles terão suas estrelas fixadas na Calçada, ao lado dos dez atletas eleitos no ano passado.
VOTAÇÃO
A ginasta Natalia Gaudio, medalha de bronze nos Jogos Pan-Anamericanos de Lima; o velocista Paulo André Camilo, campeão mundial no revezamento 4x100; e o ex-jogador de futebol Fontana (in memorian), único capixaba a ganhar uma Copa do Mundo, em 1970; foram os esportistas mais lembrados pela Comissão de Avaliação.
Gaudio, Camilo e Fontana receberam oito, seis e cinco votos, respectivamente, dos 20 membros da Comissão, que contou com a participação de jornalistas esportivos, secretários municipais de esportes, presidentes de Federações, além de homenageados na primeira edição da Calçada.
Já o tenista em cadeira de rodas, Adalberto Rodrigues, campeão mundial da modalidade em 2006; e o jogador de basquete Anderson Varejão, campeão pan-americano e da NBA, principal liga de basquete do mundo, foram os mais lembrados pelo público. Rodrigues terminou a eleição com 8.023 votos e Varejão com 7.191.
Como não pôde inaugurar a Calçada da Fama em março deste ano, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Sesport planeja realizar um evento até o fim do ano com os dez eleitos no ano passado e os cinco escolhidos este ano para inaugurar o espaço e homenagear todos os atletas.
Em sua primeira edição, a Calçada da Fama já rendeu homenagens às seguintes personalidades do esporte capixaba: Alison Cerutti (vôlei de praia), Buru (futebol de areia), Daniel Mendes (paratletismo), Fábio Luiz (vôlei de praia), Frank Brown (voo livre), Geovani Silva (futebol), Julietty Tesch (vela), Neymara Carvalho (bodyboard), Nilo Etinne Duarte (futsal) e Tayanne Mantovanelli (ginástica).