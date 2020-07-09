Votação para a calçada da fama do esporte capixaba já movimentou quase 10 mil votos

Iniciada na última segunda-feira (6), a votação para definir duas das cinco personalidades que serão homenageadas na Calçada da Fama já ganhou o público. Até o momento, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) já registrou cerca de 9 mil votos nas 14 personalidades que disputam a homenagem (confira lista no fim da matéria).
O número alto de votos pode ser explicado pelo engajamento dos atletas, que estão em campanha, por meio de suas redes sociais, pedindo apoio de amigos e fãs.
O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, celebrou o bom início da campanha. Para ele, o alto número de votos reforça a importância da mudança na legislação, que passou a permitir que o público também participasse da escolha.
“Esses primeiros dias da votação tem mostrado que o povo capixaba aprovou a ideia de ajudar a escolher os ídolos que serão homenageados. Estou muito feliz com essa grande participação do público e também com os atletas, que estão mostrando pelas campanhas nas redes sociais a importância desse reconhecimento”, finalizou.
A votação para definir os homenageados segue até o dia 8 de agosto, no site da Sesport
. Para votar, durante todo o período em que a eleição ficará disponível, é necessário possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF), sendo permitido um voto por dia para cada CPF.
Ex-jogador de futebol que é cria da Desportiva e brilhou com as camisas de Flamengo e Real Madrid, além de ter uma medalha olímpica pela Seleção Brasileira, Sávio estava inicialmente na lista de 15 personalidades, escolhidas por especialistas, que estariam entre os elegíveis a um lugar na calçada da fama. Entretanto, o capixaba alegou questões pessoais e pediu à Sesport para não ser incluído na votação.