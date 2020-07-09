Votação para a calçada da fama do esporte capixaba já movimentou quase 10 mil votos

Atletas, ex-atletas e personalidades ligadas ao esporte capixaba concorrem a um lugar na calçada da fama Crédito: Sesport/Divulgação

Iniciada na última segunda-feira (6), a votação para definir duas das cinco personalidades que serão homenageadas na Calçada da Fama já ganhou o público. Até o momento, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) já registrou cerca de 9 mil votos nas 14 personalidades que disputam a homenagem (confira lista no fim da matéria).

O número alto de votos pode ser explicado pelo engajamento dos atletas, que estão em campanha, por meio de suas redes sociais, pedindo apoio de amigos e fãs.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, celebrou o bom início da campanha. Para ele, o alto número de votos reforça a importância da mudança na legislação, que passou a permitir que o público também participasse da escolha.

“Esses primeiros dias da votação tem mostrado que o povo capixaba aprovou a ideia de ajudar a escolher os ídolos que serão homenageados. Estou muito feliz com essa grande participação do público e também com os atletas, que estão mostrando pelas campanhas nas redes sociais a importância desse reconhecimento”, finalizou.

A Calçada da Fama dos atletas capixabas em Bento Ferreira, Vitória Crédito: Sespor/Divulgação

A votação para definir os homenageados segue até o dia 8 de agosto, no site da Sesport . Para votar, durante todo o período em que a eleição ficará disponível, é necessário possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF), sendo permitido um voto por dia para cada CPF.

CONFIRA A LISTA DOS PARTICIPANTES

Adalberto Rodrigues – tênis em cadeira de rodas Alexandra Nascimento – handebol Anderson Varejão – basquete Bruno Xavier – futebol de areia Carlos Germano – futebol Esquiva Falcão – boxe Fontana (in memoriam) – futebol Hélio Demuner - basquete Maxwell – futebol Mônika Queiroz – ginástica Natália Gaudio – ginástica Paulo André – atletismo Pierre – futebol de areia Richarlison – futebol

SÁVIO ABRIU MÃO DE CONCORRER À HOMENAGEM