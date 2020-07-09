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Homenagem

Votação para a calçada da fama do esporte capixaba já movimentou quase 10 mil votos

Público começou a votar na última segunda-feira (06). A votação para definir os homenageados segue até o dia 8 de agosto

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 16:30

Públicado em 

09 jul 2020 às 16:30
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Atletas, ex-atletas e personalidades ligadas ao esporte capixaba concorrem a um lugar na calçada da fama
Atletas, ex-atletas e personalidades ligadas ao esporte capixaba concorrem a um lugar na calçada da fama Crédito: Sesport/Divulgação
Iniciada na última segunda-feira (6), a votação para definir duas das cinco personalidades que serão homenageadas na Calçada da Fama já ganhou o público. Até o momento, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) já registrou cerca de 9 mil votos nas 14 personalidades que disputam a homenagem (confira lista no fim da matéria).
O número alto de votos pode ser explicado pelo engajamento dos atletas, que estão em campanha, por meio de suas redes sociais, pedindo apoio de amigos e fãs.

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O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, celebrou o bom início da campanha. Para ele, o alto número de votos reforça a importância da mudança na legislação, que passou a permitir que o público também participasse da escolha.
“Esses primeiros dias da votação tem mostrado que o povo capixaba aprovou a ideia de ajudar a escolher os ídolos que serão homenageados. Estou muito feliz com essa grande participação do público e também com os atletas, que estão mostrando pelas campanhas nas redes sociais a importância desse reconhecimento”, finalizou.
A Calçada da Fama dos atletas capixabas em Bento Ferreira, Vitória
A Calçada da Fama dos atletas capixabas em Bento Ferreira, Vitória Crédito: Sespor/Divulgação
A votação para definir os homenageados segue até o dia 8 de agosto, no site da Sesport. Para votar, durante todo o período em que a eleição ficará disponível, é necessário possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF), sendo permitido um voto por dia para cada CPF.

 CONFIRA A LISTA DOS PARTICIPANTES

  1. Adalberto Rodrigues – tênis em cadeira de rodas
  2. Alexandra Nascimento – handebol
  3. Anderson Varejão – basquete
  4. Bruno Xavier – futebol de areia
  5. Carlos Germano – futebol
  6. Esquiva Falcão – boxe
  7. Fontana (in memoriam) – futebol
  8. Hélio Demuner - basquete
  9. Maxwell – futebol
  10. Mônika Queiroz – ginástica
  11. Natália Gaudio – ginástica
  12. Paulo André – atletismo
  13. Pierre – futebol de areia
  14. Richarlison – futebol

SÁVIO ABRIU MÃO DE CONCORRER À HOMENAGEM 

Ex-jogador de futebol que é cria da Desportiva e brilhou com as camisas de Flamengo e Real Madrid, além de ter uma medalha olímpica pela Seleção Brasileira, Sávio estava inicialmente na lista de 15 personalidades, escolhidas por especialistas, que estariam entre os elegíveis a um lugar na calçada da fama. Entretanto, o capixaba alegou questões pessoais e pediu à Sesport para não ser incluído na votação.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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