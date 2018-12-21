Dez atletas e ex-atletas vão inaugurar a Calçada da Fama do Estado

No dia 21 de dezembro é celebrado o Dia do Atleta. E foi aproveitando esta data que a Secretaria de Estado de Esportes e lazer (Sesport), revelou os dez atletas e ex-atletas que vão inaugurar a Calçada da Fama do esporte capixaba, em evento que ocorreu na manhã desta sexta-feira (21), no auditório da Secretaria, em Vitória.

Atletas e ex-atletas vão inaugurar a Calçada da Fama do Esporte Capixaba Crédito: Pedro Dutra/Secom ES

Os 10 nomes são: Alison Cerutti (vôlei de praia), Daniel Mendes (paratletismo), Fábio Luiz (vôlei de praia), Frank Brown (voo livre), Geovani Silva (futebol), Juliétty Tesch (vela), Neymara Carvalho (bodyboarding), Nilo Etienne Duarte (futsal), Venicius Ribeiro, o Buru (futebol de areia) e Tayanne Mantovanelli (ginástica rítmica).

Os nomes foram indicados por federações, confederações, entidades e associações esportivas. Uma comissão, formada pelo secretário de esporte e lazer do estado, um servidor da Sesport, uma personalidade com reconhecida atuação esportiva no Estado, um membro indicado pelas federações esportivas do Espírito Santo e um membro da crônica esportiva capixaba elegeram os 10 atletas e ex-atletas.

A Calçada da Fama será em frente ao Ginásio Paulo Valiate Pimenta, que se situa dentro das dependências da Sesport, em Bento Ferreira, Vitória. A previsão é que os 10 nomes sejam imortalizados na história do esporte capixaba no dia 19 de fevereiro de 2019.





Super campeões lisonjeados

Protagonista da geração multicampeã do futebol de areia brasileiro na década passada, Buru também ganhou ao longo da sua carreira muitos prêmios individuais. O ex-jogador, entretanto, equipara a escolha para integrar a "Calçada da Fama" do esporte capixaba ao título de Melhor do Mundo conquistado por ele em 2007.

"Essa conquista (nome na calçada da fama) está equiparada a bola de ouro, com certeza. Principalmente porque aqui é onde eu vivo, é onde eu tenho reconhecimento nas ruas e em todos os lugares que eu vou. Então é aqui que as pessoas vão poder saber quem foi o Buru de verdade."

Na mesma linha de Buru, a pentacampeã Mundial de bodyboarding Neymara Carvalho ressalta a importância de ações como essa, que eterniza o seu nome na história e deixa vivo o seu legado de vitórias e conquistas.