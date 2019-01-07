Embaixador do futsal capixaba ganha justa homenagem na Calçada da Fama

Um grande nome do esporte capixaba, considerado embaixador do futebol de salão no Espírito Santo, Nilo Etienne Duarte será homenageado pela Secretaria de Estado de Esportes e Lazer. O nome do ex-dirigente irá preencher uma das estrelas que irão compor a calçada da fama do esporte capixaba.

José Fernando é filho de Nilo Etienne e mostra com orgulho as muitas conquistas e homenagens que o pai recebeu pelos serviços prestados ao futebol capixaba Crédito: Ricardo Medeiros

A primeira parte da calçada será entregue apenas no dia 19 de fevereiro. De acordo com o secretário da Sesport, Alessandro Comper, Nilo foi indicado pela Federação Espírito Santense de Futebol de Salão.

"Dos 10 candidatos indicados, Nilo foi escolhido como homenageado in memorian pelo serviço prestado ao Estado e, em especial, ao futsal. Ele foi homenageado por ter trazido o esporte ao estado e por ter dedicado a vida ao desenvolvimento do futsal em terras capixabas", disse Alessandro.

A homenagem

O ex-dirigente trouxe o futebol de salão para o Espírito Santo em 1984 e expandiu a modalidade no Estado. Nilo nasceu em 23 de julho de 1922, em Santa Teresa e, desde cedo, dedicou-se ao esporte. Começou no esporte como remador do clube Náutico.

Nilo Etienne será uma das personalidades do esporte capixaba imortalizadas na Calçada da Fama Crédito: Divulgação/Sesport

De acordo com o secretário, essa é uma forma que o Estado encontrou para reconhecer o trabalho de atletas, ex-atletas, técnicos e dirigentes que marcaram a história do esporte no Espírito Santo.

"A intenção é homenagear os profissionais que de certa forma viveram o esporte aqui no estado. No caso do Nilo, foi uma forma de realizar uma homenagem, ainda que póstuma, a quem fomentou o esporte no estado", completou o secretário.

A família

A família se emocionou com a homenagem recebida por Nilo. O filho do ex-dirigente, José Fernando Duarte, contou que o pai foi mais que um dirigente, mas que teve um papel determinante na vida de muitos jovens capixabas.

"Meu pai era muito querido pelos atletas que o conheciam. Além de orientá-los no esporte, ele lhes deu a diretriz na vida, da mesma forma que fez com os próprios filhos."

José irá receber a homenagem em nome do pai. "Para nós é um motivo de muita honradez. Isso é o que significou a vida dele. Ele sempre foi um dirigente amador, muitas vezes tirava do bolso para colocar no esporte", contou.

Honraria

Além de passar a fazer parte da inédita calçada da fama dos grandes nomes do esporte do Espírito Santo, o trabalho do ex-dirigente Nilo Etienne já havia sido reconhecido em uma outra situação. Em abril do ano passado, Nilo foi homenageado e passou a batizar uma nova categoria de premiação do esporte capixaba.

A medalha "Nilo Etienne Duarte" foi então criada e passaria a ser concedida aos atletas da capital que vencessem competições internacionais. Na primeira premiação, foram homenageados a hexacampeã mundial de levantamento de peso, Valesca Rocha, e a equipe de canoa havaiana campeã sul-americana em 2017.