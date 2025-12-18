Bombeiros são acionados para incêndio e encontram mulher morta em casa no ES

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Científica trabalham no atendimento à ocorrência Crédito: Caíque Verli

Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma casa incendiada no bairro Barramares, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (18). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), a corporação foi acionada após uma pessoa relatar sobre o fogo em uma residência de alvenaria, com chamas altas e se espalhando rapidamente. Equipes ainda trabalham no combate às chamas.

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a vítima identificada como Tania dos Santos Araujo, de 42 anos, estava no quarto. Vizinhos que tiveram que arrombar o portão e a porta da sala pra terem acesso ao cômodo onde ela estava.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e os procedimentos legais. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas do incêndio. A casa precisou ser isolada por três horas para realização do trabalho de perícia.