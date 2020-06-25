Saiba quem são os 15 atletas que concorrem para a Calçada da Fama no ES

As 15 personalidades do esporte que vão concorrer à votação popular que escolherá os cinco capixabas que serão homenageadas este ano na Calçada da Fama
estão definidos. Entre os eleitos estão atletas, ex-atletas e técnicos de oito modalidades esportivas distintas: ginástica, futebol, atletismo, basquete, futebol de areia, tênis em cadeira de rodas, handebol e boxe (a lista está no final desta matéria).
Estarão na final nomes como o medalhista olímpico Esquiva Falcão
, a ginasta Natália Gaudio, o campeão mundial de atletismo Paulo André Camilo, o campeão mundial de tênis em cadeira de rodas Adalberto Rodrigues. Além deles, Fontana, o único capixaba a vencer uma Copa do Mundo de Futebol, em 1970, no México, ao lado de Pelé
– conquista que completa 50 anos este mês.
Ao todo, 55 pessoas foram lembradas pela Comissão de Avaliação, que contou com a participação de 20 pessoas, entre elas jornalistas e cronistas esportivos, presidentes de federações esportivas capixabas, secretários municipais de Esporte, atletas já homenageados e servidores da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (Sesport)
, responsável pela homenagem.
A votação para definir as cinco personalidades que serão imortalizadas na Calçada da Fama começará no dia 6 de julho e será feita pelo site da Sesport. O resultado final será divulgado no início de agosto.
“A Calçada da Fama é importante para valorizar as conquistas dos nossos atletas e manter viva a memória esportiva do Espírito Santo. Todas as pessoas que foram votadas nessa eleição, além das que já foram eleitas no ano passado, elevaram o nome do Estado no cenário esportivo nacional e internacional”, destacou Júnior Abreu
, titular da Sesport.
No ano passado, já foram eleitos imortais da Calçada da Fama os seguintes atletas: Buru (futebol de areia), Alison Ceruti (vôlei de praia), Neymara Carvalho (bodyboard), Frank Brown (voo livre), Julietty Tesch (vela), Geovani Silva
(futebol), Nilo Etinne Duarte (futsal), Fábio Luiz (vôlei de praia), Tayanne Mantovanelli (ginástica) e Daniel Mendes (paratletismo).