O dia em que Pelé marcou o único gol dele no Espírito Santo

O goleiro Adjalma Santos do extinto Santo Antônio sofreu o único gol de Pelé atuando no Espírito Santo Crédito: Arquivo - A Gazeta

19 de novembro de 1969. Apenas um dos 365 dias do calendário, mas há exatos 50 anos essa data ganhou um novo significado. Às 23h23, no Maracanã, Pelé, com a lendária camisa 10 do Santos, superava o excelente goleiro argentino Andrada, do Vasco, ao converter o pênalti para chegar ao milésimo gol na carreira. Era escrito ali um dos mais belos e icônicos capítulos da história do futebol.

Pelé foi muito além do gol mil, ao todo foram 1281 na carreira, mas quis o destino que apenas um deles ocorresse em solo capixaba. Gol único, porém valioso no somatório para que o o Rei atingisse a icônica marca.

O PALCO DO GOL

Os torcedores presentes no antigo estádio Governador Bley, em Jucutuquara, onde atualmente está o campo o Instituto Federal do Espírito Santo, o Ifes, em Vitória, puderam presenciar o "filho único de Pelé" no Espírito Santo.

O antigo estádio Governador Bley, hoje campo do Ifes, em Vitória, foi palco do único gol de Pelé em solo capixaba Crédito: Cedoc - A Gazeta

No dia 28 de julho de 1965, quatro anos antes de chegar ao milésimo, o esquadrão santista, que tinha além de Pelé jogadores do quilate de Mengálvio, Pepe, Coutinho, desembarcou na capital capixaba para o confronto contra o extinto Santo Antônio.

Em uma partida franca, o Peixe saiu na frente com um gol de Coutinho logo nos primeiros minutos. O time capixaba, que fez jogo duro pelos relatos da cobertura feita pela imprensa na ocasião , empatou aos 27 minutos com Ciro. Coutinho, porém, voltou às redes 10 minutos depois. Faltava, contudo, o gol da majestade. Pelé guardou a vez dele para o segundo tempo.

Aos 28 minutos da etapa complementar, ele deixou a marca dele e deu números finais ao placar: 3 x 1. Pelas contagens oficiais, o tento anotado no Governador Bley foi o 736º rumo ao milésimo.

Goleiro da equipe na ocasião, Adjalmo Santos recordou-se com carinho do gol que sofreu. Trauma? Longe disso, garantiu ele em entrevista concedida à reportagem de A Gazeta ainda em 2016.