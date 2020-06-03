Esquiva Falcão anunciou par de luvas na internet para pagar motor de carro Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Após colocar luvas à venda, Esquiva Falcão recebe ajuda de vaquinha

O pugilista capixaba Esquiva Falcão, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, usou sua conta no Twitter para anunciar seu par de luvas para conseguir pagar o conserto do carro. Nesta quarta-feira (3), porém, Esquiva voltou atrás após receber ajuda financeira por meio de uma vaquinha online.

Meu carro bateu o motor. Preciso comprar um motor, então para me ajudar vou vender minhas luvas de luta ???

Cada par de luva vai custar 700 reais pic.twitter.com/Yc5RhZHK3q — Esquiva Falcao (@esquivafalcao) June 2, 2020

Logo depois, o pugilista utilizou novamente sua conta para anunciar a vaquinha online para custear o conserto do automóvel, que havia batido o motor. A mobilização foi grande e atingiu o valor de R$ 12.039,51, ultrapassando a meta de R$ 10 mil estabelecida pelo boxeador, que publicou um vídeo em seu twitter agradecendo as doações.

Falcão recebeu ajuda do jogador de Counter Strike conhecido como Taco, da equipe MIBR. O e-atleta também utilizou suas redes sociais para informar que ajudaria na arrecadação de Esquiva, doando todo o valor que faltava para atingir a meta estabelecida. Taco também criticou a falta de apoio ao esporte no país.