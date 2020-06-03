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Após colocar luvas à venda, Esquiva Falcão recebe ajuda de vaquinha

Medalhista olímpico no boxe em Londres em 2012, pugilista capixaba chegou a anunciar o par de luvas em suas redes sociais para pagar conserto de carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 18:43

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 18:43

Esquiva Falcão tem luta marcada para o dia 09 de novembro
Esquiva Falcão anunciou par de luvas na internet para pagar motor de carro Crédito: Vitor Jubini
Após colocar luvas à venda, Esquiva Falcão recebe ajuda de vaquinha
O pugilista capixaba Esquiva Falcão, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, usou sua conta no Twitter para anunciar seu par de luvas para conseguir pagar o conserto do carro. Nesta quarta-feira (3), porém, Esquiva voltou atrás após receber ajuda financeira por meio de uma vaquinha online.
Esquiva já havia anunciado que estava trabalhando com sua esposa na entrega de pizzas como ajuda financeira durante o período sem lutas causado pela pandemia do coronavírus. Dessa vez, comunicou, por meio de seu perfil no Twitter, que seu carro havia quebrado nesta terça-feira (2) e, no mesmo dia, anunciou o par de luvas pelo valor de R$ 700 reais. 
Logo depois, o pugilista utilizou novamente sua conta para anunciar a vaquinha online para custear o conserto do automóvel, que havia batido o motor. A mobilização foi grande e atingiu o valor de R$ 12.039,51, ultrapassando a meta de R$ 10 mil estabelecida pelo boxeador, que publicou um vídeo em seu twitter agradecendo as doações.
Falcão recebeu ajuda do jogador de Counter Strike conhecido como Taco, da equipe MIBR. O e-atleta também utilizou suas redes sociais para informar que ajudaria na arrecadação de Esquiva, doando todo o valor que faltava para atingir a meta estabelecida. Taco também criticou a falta de apoio ao esporte no país. 

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