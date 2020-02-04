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Homenagem

Calçada da Fama do esporte capixaba será inaugurada em março

Espaço vai eternizar os feitos que elevaram o nome do Espírito Santo no meio esportivo. De início, dez atletas serão homenageados

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 15:20
A Calçada da Fama do esporte capixaba deve ser inaugurada em março Crédito: Edson Reis/Sesport
A Calçada da Fama, que vai homenagear grandes atletas e personalidades do esporte capixaba, está em fase final de construção. Localizada no entorno do ginásio poliesportivo Paulo Valiate Pimenta, na Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), a Calçada da Fama será inaugurada em março deste ano, em data será definida nos próximos dias. 
Com o objetivo de eternizar feitos que elevaram o nome do Espírito Santo no meio do esporte, a Calçada da Fama vai homenagear dez atletas em seu início. Entre eles estão, Alison Cerutti, campeão olímpico de vôlei de praia; Nilo Etienne Duarte (in memorian), incentivador do futsal no Estado; Neymara Carvalho, pentacampeã mundial de bodyboarding; e Venicius Ribeiro, o Buru, eleito o melhor jogador de futebol de areia do mundo em 2007. 

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Ciente da importância da obra para a memória do esporte capixaba, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, comemorou a entrega do espaço. É muito gratificante para a Sesport concluir a Calçada da Fama, pois foi um trabalho idealizado e realizado com muito apreço, para eternizar alguns dos nomes que contribuíram positivamente para o esporte capixaba. O espaço foi planejado para que toda comunidade possa conhecer e prestigiar esses atletas e suas conquistas durante as carreiras, afirmou Abreu. 

Atletas contemplados 

  • Geovani Silva  Futebol 
  • Conquistas: Medalha de Prata nos Jogos Olímpicos de Seul (1988), Campeão da Copa do Mundo Sub-20 (1983).
  •  
  • Venicius Ribeiro (Buru)  Futebol de areia 
  • Conquistas: Melhor jogador do mundo em 2007 e cinco vezes campeão da Copa do Mundo (2000, 2004, 2006, 2007 e 2009). 
  •  
  • Fábio Luiz Magalhães  Vôlei de Praia 
  • Conquistas: Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008), campeão mundial em 2005. 
  •  
  • Neymara Carvalho  Bodyboarding 
  • Conquistas: Pentacampeã mundial de bodyboarding (2003, 2004, 2007, 2008 e 2009).
  •  
  •  Tayanne Mantovaneli  Ginástica Rítmica 
  • Conquistas: Três medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio (2007) e medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo (2003). 
  •  
  • Frank Brown  Voo Livre 
  • Conquistas: Doze vezes campeão brasileiro e quatro vezes recordista mundial de voo à distância (2007,2012² e 2015). 
  •   
  • Daniel Mendes  Paratletismo 
  • Conquistas: Medalha de ouro no revezamento 4x100 rasos nos Jogos Paralímpicos do Rio (2016), prata nos 200m rasos nos Jogos Paralímpicos de Londres (2012) e bronze nos 200m rasos nos Jogos Paralímpicos do Rio (2016).
  •  
  • Juliétty Tesch  Vela 
  • Conquistas: Hexacampeã Brasileira de vela, classe Laser. Árbitra da final da modalidade nos Jogos Olímpicos do Rio (2016). 
  •   
  • Alison Cerutti  Vôlei de Praia 
  • Conquistas: Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio (2016) e prata em Londres (2012). Quatro vezes eleito Rei da Praia. 
  •  
  • Nilo Etienne Duarte  in memorian 
  • Conquistas: Criou a Federação Espírito Santense de Futsal em 1984 e foi maior incentivador da modalidade no Estado.

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