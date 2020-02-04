Calçada da Fama do esporte capixaba será inaugurada em março

A Calçada da Fama do esporte capixaba deve ser inaugurada em março Crédito: Edson Reis/Sesport

A Calçada da Fama, que vai homenagear grandes atletas e personalidades do esporte capixaba, está em fase final de construção. Localizada no entorno do ginásio poliesportivo Paulo Valiate Pimenta, na Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), a Calçada da Fama será inaugurada em março deste ano, em data será definida nos próximos dias.

Com o objetivo de eternizar feitos que elevaram o nome do Espírito Santo no meio do esporte, a Calçada da Fama vai homenagear dez atletas em seu início. Entre eles estão, Alison Cerutti, campeão olímpico de vôlei de praia; Nilo Etienne Duarte (in memorian), incentivador do futsal no Estado; Neymara Carvalho, pentacampeã mundial de bodyboarding; e Venicius Ribeiro, o Buru, eleito o melhor jogador de futebol de areia do mundo em 2007.

Ciente da importância da obra para a memória do esporte capixaba, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, comemorou a entrega do espaço. É muito gratificante para a Sesport concluir a Calçada da Fama, pois foi um trabalho idealizado e realizado com muito apreço, para eternizar alguns dos nomes que contribuíram positivamente para o esporte capixaba. O espaço foi planejado para que toda comunidade possa conhecer e prestigiar esses atletas e suas conquistas durante as carreiras, afirmou Abreu.

Atletas contemplados