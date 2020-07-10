Sávio pede para não concorrer à eleição para Calçada da Fama no ES

O ex-jogador Sávio não quis participar da votação popular que vai escolher os atletas capixabas que terão seu nome imortalizado na Calçada da Fama
. Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), o ex-atacante do Flamengo
e do Real Madrid
solicitou a retirada de seu nome alegando motivos de ordem pessoal.
A indicação de Sávio na votação popular ocorreu após o ex-atleta ter sido indicado por seis dos 20 membros da Comissão de Avaliação que contou com a participação de jornalistas e cronistas esportivos capixabas, secretários municipais de esportes, atletas homenageados na primeira edição da Calçada e servidores da Sesport
. Cada membro da comissão apontou cinco personalidades para concorrer à eleição.
Diante da situação, a Sesport decidiu que todos os votos recebidos por Sávio, por meio da Comissão de Avaliação ou na votação popular, serão considerados nulos. A votação seguirá normalmente com os demais 14 ex-atletas indicados.
A Calçada da Fama dos atletas capixabas está no CT Jayme Navarro de Carvalho em Bento Ferreira, Vitória. No ano passado foram eleitos imortais da Calçada os atletas Buru (futebol de areia), Alison Ceruti (vôlei de praia), Neymara Carvalho (bodyboard), Frank Brown (voo livre), Julietty Tesch (vela), Geovani Silva (futebol), Nilo Etinne Duarte (futsal), Fábio Luiz (vôlei de praia), Tayanne Mantovanelli (ginástica) e Daniel Mendes (paratletismo).