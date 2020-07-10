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Leonel Ximenes

Sávio pede para não concorrer à eleição para Calçada da Fama no ES

Ex-atacante do Flamengo e Real Madrid alegou motivos pessoais para não concorrer à honraria dedicada aos atletas

Públicado em 

10 jul 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sávio comemorando um gol nos bons tempos no Flamengo
Sávio comemorando um gol nos bons tempos no Flamengo Crédito: Divulgação
O ex-jogador Sávio não quis participar da votação popular que vai escolher os atletas capixabas que terão seu nome imortalizado na Calçada da Fama. Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), o ex-atacante do Flamengo e do Real Madrid solicitou a retirada de seu nome alegando motivos de ordem pessoal.
A indicação de Sávio na votação popular ocorreu após o ex-atleta ter sido indicado por seis dos 20 membros da Comissão de Avaliação que contou com a participação de jornalistas e cronistas esportivos capixabas, secretários municipais de esportes, atletas homenageados na primeira edição da Calçada e servidores da Sesport. Cada membro da comissão apontou cinco personalidades para concorrer à eleição.
Diante da situação, a Sesport decidiu que todos os votos recebidos por Sávio, por meio da Comissão de Avaliação ou na votação popular, serão considerados nulos. A votação seguirá normalmente com os demais 14 ex-atletas indicados.

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Estarão na final nomes como o medalhista olímpico Esquiva Falcão, a ginasta Natália Gaudio, o campeão mundial de atletismo Paulo André Camilo, o campeão mundial de tênis em cadeira de rodas Adalberto Rodrigues. Além deles, Fontana, o único capixaba a vencer uma Copa do Mundo de Futebol, em 1970, no México, ao lado de Pelé – conquista que completou 50 anos em junho.

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A Calçada da Fama dos atletas capixabas está no CT Jayme Navarro de Carvalho em Bento Ferreira, Vitória. No ano passado foram eleitos imortais da Calçada os atletas Buru (futebol de areia), Alison Ceruti (vôlei de praia), Neymara Carvalho (bodyboard), Frank Brown (voo livre), Julietty Tesch (vela), Geovani Silva (futebol), Nilo Etinne Duarte (futsal), Fábio Luiz (vôlei de praia), Tayanne Mantovanelli (ginástica) e Daniel Mendes (paratletismo).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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