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Na luta pelo título, Real Madrid encara o Alavés pelo Espanhol

Após vitória do Barcelona sobre o Espanyol, equipe merengue necessita vencer para abrir quatro pontos de diferença para o rival restando apenas quatro rodadas para o fim...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 14:01

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 14:01

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
Nesta sexta, o Real Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol na sequência da 35ª rodada. No estádio Alfredo Di Stéfano, a equipe merengue enfrenta o Aláves e em caso de vitória abrirá quatro pontos de diferença para o Barcelona, restando apenas três rodadas para o fim da competição. Apesar da pandemia e da ausência dos torcedores no estádio, a disputa do título tende a ser emocionante até o fim.
Contudo, em conferência de imprensa, o técnico Zinédine Zidane tratou de frear a euforia e alertou que sua equipe deve estar atenta, já que qualquer tropeço pode significar a perda do título. O confronto está marcado para às 17h (horário de Brasília), na sexta.
- Não ganhamos nada. Restam quatro jogos, temos uma final contra o Alavés amanhã. Me cansa dizer o mesmo, mas é verdade. Digo sempre a mesma coisa porque é o que pensamos. Ainda não ganhamos nada, faltam quatro jogos e temos que seguir jogando como estamos - afirmou o comandante merengue em entrevista coletiva, e completou.
- Vamos disputar até o final. Ainda não conquistamos nada, mas temos muita vontade de seguir jogando da mesma forma para atingir o título - finalizou o técnico. Principal rival, o Barcelona venceu o Espanyol, na quarta, por 1 a 0 com gol do uruguaio Luís Suárez. Com o resultado, o time catalão ficou apenas um ponto atrás do Real Madrid e segue na torcida por um tropeço do líder da La Liga. Zidane destacou que assistiu à partida, mas preferiu não opinar sobre o futebol apresentado pelo time de Messi e cia.
- Vi o jogo, olho as partidas porque gosto de futebol. Se gosto ou não do jogo do Barcelona, é uma opinião apenas minha - salientou o treinador.

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