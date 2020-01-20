Opções de imóveis para investir perto de faculdades

A proximidade do início das aulas aquece a procura por imóveis para locação perto de faculdades. Com a ampliação do número de instituições de ensino superior na Grande Vitória, a demanda está mais descentralizada. Isso abre novas possibilidades para quem deseja investir em imóveis com o objetivo de lucrar com o aluguel.
É o que aponta o diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES) Charles Bittencourt. Bairros como Jardim da Penha, Jardim Camburi e Barro Vermelho, em Vitória, Itaparica e Itapuã, em Vila Velha, e região de Laranjeiras, na Serra, estão entre os que mais atraem esse tipo de cliente.
"É um nicho de negócios bem interessante. Geralmente, não tem vacância e são locações que dão pouco problema, têm baixa inadimplência, porque os pais não querem que os filhos passem por uma situação desagradável"
Entre os aspectos levados em conta pelos clientes, os apartamentos de dois quartos são os mais procurados e a localização e estrutura do bairro são essenciais.
Esse foi o principal quesito avaliado pelo bancário e universitário Fernando Lievore, 24, ao alugar o apartamento em frente à Ufes, em Jardim da Penha. Ele, que trabalha e estuda na universidade, também considerou a estrutura do prédio. O custo é um pouco elevado, mas pagamos o ano inteiro de aluguel adiantado e conseguimos reduzir o valor, conta.
Empreendimentos
Em Jardim da Penha, o Edifício Paulo Pereira Gomes, da Galwan, tem opções de dois e três quartos a partir de R$ 728.187,69. O East Village, lançamento da Proeng, também tem unidades de dois e três quartos, a partir de R$ 489 mil.
No mesmo bairro, o Edifício Florença, do Grupo Mata da Praia/Dacaza, tem apartamentos de um e dois quartos, a partir de R$ 381.300,00. Já a Mivita lançou o Inside Jardim da Penha, com dois quartos a partir de R$ 499 mil.
Em Jardim Camburi, a Lorenge tem o Facilità Camburi, com unidades de um quarto mobiliadas a partir de R$ 284 mil. O bairro é uma referência, com facilidades logísticas e de serviços, como a proximidade de faculdades, analisa o diretor comercial da construtora, Samir Ginaid.
No mesmo bairro, o Spazio Vintage, da MRV, tem opções de dois e três quartos, a partir de R$ 275.900,00.
Ainda na Capital, a torre comercial do Highline, empreendimento do Fundo Opportunity na Enseada do Suá, será ocupada por uma faculdade particular. No residencial, há apartamentos de três e quatro suítes, a partir de R$ 830 mil.
Na Ilha de Monte Belo, o Residencial Bento Ferreira, da Grasseli Engenharia, tem apartamentos de dois quartos com suíte a partir de R$ 380 mil, a 200 metros de uma faculdade particular.
A De Martin Construtora tem opções na Serra e em Vila Velha próximo a instituições particulares. Neste ano, será lançado o Villa do Mestre Residencial Clube, em Jardim Limoeiro, Serra, que tem apartamentos de um e dois quartos. A localização certa pode valorizar o imóvel, porque reduz o custo com transporte e o tempo gasto no trânsito, ressalta a diretora comercial e de marketing da construtora, Aline De Martin.
Também na Serra está o Via Sol, da Metron, em Morada de Laranjeiras, que tem unidades de dois quartos, a partir de R$ 156 mil. Já o Vista da Reserva, residencial da Morar no bairro Camará, fica a 1 km de uma faculdade e tem opções dois quartos a partir de R$ 141 mil.
Em Vila Velha, no bairro Residencial Coqueiral, está o Verano Residencial Clube, da Épura, com apartamentos de dois quartos a partir de R$ 199 mil. Já o Alba Boulevard, da Argo, em Itaparica, está em construção próximo a uma faculdade, com apartamentos de dois quartos a partir de R$ 261.500,00.