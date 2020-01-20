Opções de imóveis para investir perto de faculdades

A proximidade do início das aulas aquece a procura por imóveis para locação perto de faculdades. Com a ampliação do número de instituições de ensino superior na Grande Vitória, a demanda está mais descentralizada. Isso abre novas possibilidades para quem deseja investir em imóveis com o objetivo de lucrar com o aluguel.

Fernando Lievore optou por morar em frente à Ufes, onde trabalha e estuda Crédito: Fernando Madeira

É o que aponta o diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES) Charles Bittencourt. Bairros como Jardim da Penha, Jardim Camburi e Barro Vermelho, em Vitória, Itaparica e Itapuã, em Vila Velha, e região de Laranjeiras, na Serra, estão entre os que mais atraem esse tipo de cliente.

"É um nicho de negócios bem interessante. Geralmente, não tem vacância e são locações que dão pouco problema, têm baixa inadimplência, porque os pais não querem que os filhos passem por uma situação desagradável" Charles Bittencourt - Diretor da Ademi-ES

Entre os aspectos levados em conta pelos clientes, os apartamentos de dois quartos são os mais procurados e a localização e estrutura do bairro são essenciais.

Esse foi o principal quesito avaliado pelo bancário e universitário Fernando Lievore, 24, ao alugar o apartamento em frente à Ufes, em Jardim da Penha. Ele, que trabalha e estuda na universidade, também considerou a estrutura do prédio. O custo é um pouco elevado, mas pagamos o ano inteiro de aluguel adiantado e conseguimos reduzir o valor, conta.

Empreendimentos

Em Jardim da Penha, o Edifício Paulo Pereira Gomes, da Galwan, tem opções de dois e três quartos a partir de R$ 728.187,69. O East Village, lançamento da Proeng, também tem unidades de dois e três quartos, a partir de R$ 489 mil.

No mesmo bairro, o Edifício Florença, do Grupo Mata da Praia/Dacaza, tem apartamentos de um e dois quartos, a partir de R$ 381.300,00. Já a Mivita lançou o Inside Jardim da Penha, com dois quartos a partir de R$ 499 mil.

Em Jardim Camburi, a Lorenge tem o Facilità Camburi, com unidades de um quarto mobiliadas a partir de R$ 284 mil. O bairro é uma referência, com facilidades logísticas e de serviços, como a proximidade de faculdades, analisa o diretor comercial da construtora, Samir Ginaid.

No mesmo bairro, o Spazio Vintage, da MRV, tem opções de dois e três quartos, a partir de R$ 275.900,00.

Ainda na Capital, a torre comercial do Highline, empreendimento do Fundo Opportunity na Enseada do Suá, será ocupada por uma faculdade particular. No residencial, há apartamentos de três e quatro suítes, a partir de R$ 830 mil.

Na Ilha de Monte Belo, o Residencial Bento Ferreira, da Grasseli Engenharia, tem apartamentos de dois quartos com suíte a partir de R$ 380 mil, a 200 metros de uma faculdade particular.

A De Martin Construtora tem opções na Serra e em Vila Velha próximo a instituições particulares. Neste ano, será lançado o Villa do Mestre Residencial Clube, em Jardim Limoeiro, Serra, que tem apartamentos de um e dois quartos. A localização certa pode valorizar o imóvel, porque reduz o custo com transporte e o tempo gasto no trânsito, ressalta a diretora comercial e de marketing da construtora, Aline De Martin.

Também na Serra está o Via Sol, da Metron, em Morada de Laranjeiras, que tem unidades de dois quartos, a partir de R$ 156 mil. Já o Vista da Reserva, residencial da Morar no bairro Camará, fica a 1 km de uma faculdade e tem opções dois quartos a partir de R$ 141 mil.

Em Vila Velha, no bairro Residencial Coqueiral, está o Verano Residencial Clube, da Épura, com apartamentos de dois quartos a partir de R$ 199 mil. Já o Alba Boulevard, da Argo, em Itaparica, está em construção próximo a uma faculdade, com apartamentos de dois quartos a partir de R$ 261.500,00.