Unidades à venda com prestação mais em conta do que aluguel

Residencial Enseada Jacaraípe, o valor é a partir de R$ 259 na fase de obra Crédito: De Martin/divulgação

As quedas na taxa básica de juros, a Selic, aos menores patamares históricos já refletem na redução dos juros de financiamento da casa própria. Bancos anunciaram linhas mais baratas, ampliando as possibilidades para quem deseja adquirir um imóvel novo pagando prestações que, dependendo do valor de entrada, podem ser menores que o aluguel.

O valor do aluguel gira em torno de 0,4% a 0,5% do valor do imóvel. Para um apartamento de R$ 300 mil, por exemplo, pode chegar a R$ 1.500. Já o financiamento, com uma entrada de 30%, pode ter a primeira parcela de R$ 1.390, e a última, de R$ 610,36 (simulação na Caixa, considerando juros efetivos de 4.25% ao ano + IPCA).

Com a taxa de juros de hoje, é bem vantajoso trocar o aluguel pela prestação. Fica mais acessível, a renda poderá encaixar melhor no financiamento. Como a parcela fica menor, de repente, dá para buscar até mesmo um imóvel de valor maior que o previsto inicialmente, em localização melhor, mais novo ou já pronto, afirma o diretor-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), Sandro Carlesso. Nesses casos, é preciso se organizar e fazer um planejamento para dar uma entrada de, no mínimo, 20% do valor do imóvel.

Vista do Bosque, na Serra, tem parcelas a partir de R$ 450. Crédito: Morar/divulgação

Entrada parcelada

opções com entrada parcelada e mensais mais baixas durante a obra, principalmente pelo Minha Casa Minha Vida. No Residencial Enseada Jacaraípe, na Serra, da De Martin Construtora, é possível parcelar a entrada em até 60 vezes, com prestações a partir de R$ 259 na fase de obra.

Tudo vai depender do perfil do cliente, inclusive da renda familiar, explica a diretora comercial da construtora, Aline De Martin.

A orientação da diretora, para quem pretende financiar um imóvel, é fazer simulações. Depois de escolher o imóvel, o cliente deve conversar com os corretores para avaliar, com cuidado, o valor e as formas de pagamento da entrada e também do financiamento bancário. A entrada também é parcelada no Villa Santa Inês Residencial Clube, em Vila Velha, que tem apartamentos de dois quartos a partir de R$ 165 mil.

A Morar Construtora oferece condomínios em Vila Velha e na Serra com prestações menores do que a média dos aluguéis nas regiões. Um exemplo é o Vista do Bosque, no Centro da Serra, que tem parcelas a partir de R$ 450. No MCMV, o comprador pode contar ainda com subsídios de até R$ 23.200 e taxas e juros bem menores em relação aos demais financiamentos. Para adquirir um imóvel próprio, não é preciso fazer gastos excessivos. É possível realizar esse investimento de forma suave, pagando parcelas de fato menores que o valor do aluguel, afirma Filippe Vieira, gerente comercial da construtora.