Condomínio fechado: apartamento até 30% mais barato com obra a preço de custo

Ivalcira Raymundo já comprou imóveis pelo sistema de condomínio fechado para morar e investir Crédito: Vitor Jubini

Imagine que um grupo de amigos decide se unir para construir um prédio com um apartamento para cada. Eles contratam uma empresa que vai adquirir o terreno, elaborar o projeto, fazer o orçamento e administrar a obra. É assim que funciona a compra de imóveis pelo sistema de condomínio fechado a preço de custo. Só que esse grupo é reunido por uma construtora ou incorporadora, que inicia a obra após um percentual de adesões que viabilize a empreitada.

Entre as vantagens está a economia, já que o apartamento é adquirido a preço de custo  para gerir a obra, a construtora cobra uma taxa de administração sobre o valor orçado, que costuma ser de 20%. Já o financiamento é sem juros e as parcelas, que devem ser pagas durante a obra, são corrigidas pelo custo unitário básico da construção (CUB).

O diretor-presidente da construtora Galwan, José Luís Galvêas Loureiro, explica que o valor do apartamento fica de 20% a 30% menor que no mercado tradicional. A empresa já entregou 59 empreendimentos. Um lançamento que está na fase de cadastro para a formação do grupo é o Edifício Professor Pignaton, que terá apartamentos de três quartos, em Santa Lúcia, Vitória. Nosso negócio é juntar pessoas e construir para elas. Somos contratados pelos condôminos para executar a obra e administrar o condomínio, afirma Galvêas.

Entre as construtoras que atuam nessa modalidade também estão Santos Neves, Orion, Grasseli Engenharia e Barbosa Barros. O diretor presidente da Barbora Barros, André Barbosa Barros, conta que a construtora já entregou 30 unidades e tem três residenciais em andamento nessa modalidade. O valor é mais atrativo não só para quem deseja morar, como para quem quer investir, pois consegue revender com um bom lucro, destaca. O Edifício Wagner Rezende, em Itapuã, Vila Velha, tem vagas para quem deseja entrar no grupo. São apartamentos de dois e três quartos com suíte.

Já a Grasseli está construindo por esse sistema o Edifício Rio Tocantins, um quatro quartos na Mata da Praia, Vitória, em parceria com o Grupo Mata da Praia/Dacaza e a RER Empreendimentos. A adesão foi muito alta, pois é uma área valorizada, afirma Vitor Grasselli, diretor da construtora.

A cirurgiã-dentista Ivalcira Raymundo, 51 anos, já comprou imóveis a preço de custo no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Hoje, mora em Itapuã, mas já planeja se mudar para o residencial Mar Dourado, na Praia de Itaparica, onde adquiriu unidade em 2014. Entre as vantagens da modalidade, ela destaca que a obra a preço de custo aumenta as possibilidades de valorização. Mas é preciso buscar uma empresa de confiança para investir e não ter preocupação com a obra, indica.

COMO FUNCIONA