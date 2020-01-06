Saiba como financiar um imóvel sem carteira assinada

Sonho de ter a casa própria é possível mesmo para quem não tem emprego de carteira assinada Crédito: freepik

Na hora de comprar um imóvel financiado, é preciso apresentar documentos como identidade, CPF, comprovante de renda e de residência. Mas como quem não tem emprego de carteira assinada faz para comprovar a renda e a capacidade de arcar com as prestações?

A advogada especialista em direito imobiliário Bianca Bonadiman explica que, além do contracheque, há outras formas de comprovação, para quem é autônomo ou empreendedor, por exemplo.

Caso a pessoa não tenha um trabalho com carteira assinada, é possível comprovar a renda por outros meios, como pela declaração do imposto de renda e por extratos bancários.

Segundo ela, há ainda outras alternativas. Se a pessoa atua como autônomo, pode apresentar uma declaração de rendimentos elaborada por um contador. Se for sócio de uma empresa, pode demonstrar o recebimento do pró-labore. A pessoa jurídica poderá apresentar o seu informe de rendimentos, orienta.

O economista e consultor de empresas Sebastião Demuner, conselheiro do Conselho Regional de Economia (Corecon-ES), afirma que a contratação de pessoa jurídica e o trabalho como microempreendedor individual (MEI) está cada vez mais comum, mas que atuar desta forma requer organização.

É um modelo novo que veio para ficar. É importante que o empreendedor se organize, junte diariamente documentos, contratos, notas fiscais, extratos de bancos que poderão comprovar, posteriormente, um fluxo de caixa compatível com o investimento ou a compra que deseja fazer.

Caso o comprador encontre dificuldades para essa comprovação da renda no banco, há opções de financiamentos direto com a construtora ou loteadora, com regras próprias de análise de crédito, ou ainda outras formas de compra parcelada, como participação em grupos de consórcios ou cooperativas imobiliárias.

Atenção às dicas: para autônomo e empreendedor