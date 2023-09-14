Sampaoli critica recepção da torcida no ES: "Foi estranho para mim"

Em sua segunda visita ao Espírito Santo no ano, o Flamengo fez mais uma partida ruim e foi derrotado pelo Athletico-PR por 3 a 0 na noite desta quarta-feita (13). O jogo aconteceu no Kleber Andrade, em Cariacica, e contou com a presença massiva da torcida do Rubro-Negro, que colocou mais de 19 mil pessoas no estádio. Com o resultado, o apoio inicial foi convertido em muitos protestos direcionados à diretoria e ao técnico Jorge Sampaoli.
O ambiente de cobrança já havia se estabelecido na noite anterior a partida, logo na chegada do elenco na Capital. Ao descerem do ônibus, todos os jogadores passaram direto para o saguão do hotel e não pararam para atender a torcida, que esteve desde cedo no local com esperança de receber a atenção dos atletas. Revoltados com a atitude do time, os presentes no local ficaram furiosos e protestaram bastante.
Em entrevista coletiva após a partida, o treinador Jorge Sampaoli revelou que foi surpreendido com as críticas da torcida capixaba durante a passagem do Flamengo pelo Espírito Santo. "Não foi uma boa chegada (no hotel), depois de um grande jogo com o Botafogo e ganharmos do líder na sua casa. Foi algo estranho para mim, depois se desenvolveu uma tendência para a crítica que claramente afeta os jogadores que ficaram com muita pressa, e o rival aproveitou essa imprecisão", afirmou o comandante da equipe.
No próximo domingo (17), o Flamengo enfrenta o São Paulo no Maracanã pela primeira partida da final da Copa do Brasil. A derrota para o Athletico-PR colocou ainda mais pressão sobre a equipe, que vê na decisão a sua chance mais clara de título neste ano. "Temos que saber que isso (a cobrança) vai acontecer, e pode ser que aconteça na decisão de domingo, mas temos que ter a capacidade e a valentia de enfrentar uma situação que nos dará a possibilidade de ganhar um título", alertou Sampaoli.
Diretoria foi alvo de críticas
Ao intervalo da partida, o Flamengo estava perdendo a partida por 1 a 0. Com uma atuação abaixo da crítica, a torcida presente no estádio resolveu protestar contra os dirigentes Bruno Spindel e Marcos Braz, que estava em um dos camarotes do Kleber Andrade. Muitos xingamentos e pedidos de demissão do treinador Sampaoli foram entoados contra a diretoria do clube, inclusive contra o presidente Rodolfo Landim, que não estava presente no local.
Já no final da partida, os mais de 19 mil presentes no estádio entoaram cânticos de "time sem vergonha" como forma de protesto contra a atuação do Rubro-Negro na partida. Nas duas partidas em que o clube carioca esteve no Espírito Santo neste ano, a equipe não conseguiu marcar nenhum gol - em janeiro o Flamengo disputou uma partida do Campeonato Carioca contra o Madureira, jogo que terminou com o placar de 0 a 0.