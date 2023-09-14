Sampaoli critica recepção da torcida no ES: "Foi estranho para mim"

No próximo domingo (17), o Flamengo enfrenta o São Paulo no Maracanã pela primeira partida da final da Copa do Brasil. A derrota para o Athletico-PR colocou ainda mais pressão sobre a equipe, que vê na decisão a sua chance mais clara de título neste ano. "Temos que saber que isso (a cobrança) vai acontecer, e pode ser que aconteça na decisão de domingo, mas temos que ter a capacidade e a valentia de enfrentar uma situação que nos dará a possibilidade de ganhar um título", alertou Sampaoli.