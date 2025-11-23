Desistiu?

Abel 'joga a toalha' no Brasileiro e promete canalizar energia para final da Libertadores

Na coletiva após o empate sem gols contra o Fluminense, o treinador palmeirense falou sobre o momento ruim do time no Brasileirão e focou na decisão continental do próximo sábado (29)

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 10:53

O técnico Abel Ferreira 'jogou a toalha' na disputa do Campeonato Brasileiro, após o empate diante do Fluminense e a vitória do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino, neste sábado. Mas o treinador português não perdeu a confiança para a final da Copa Libertadores, em Lima.

Abel Ferreira, do Palmeiras, "jogou a toalha" na disputa pelo Brasileirão após empatar com o Fluminense Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

"Vamos canalizar a energia para final da Libertadores, afinal o campeonato (Brasileiro) está entregue. Não é possível jogar dois, três jogos seguidos e depois disputar uma final de Libertadores", disse Abel. "Eu fui um dos poucos a acreditar na noite mágica. Esta equipe já deu vários exemplos de dar a volta por cima. E não preciso motivar o grupo do Palmeiras."

Abel acredita que o Palmeiras, com tempo de descanso, poderá, mais uma vez, contrariar as expectativas e buscar o título sul-americano. "Este ano já nos pregaram na cruz várias vezes. Perdemos o Estadual para o Corinthians e nos crucificaram. Fomos ao Mundial e nos crucificaram. Vendemos Estevão, Ríos, reformulamos o elenco, o jogador que custou 25 milhões (Paulinho) nos ajudou pouco e ainda perdemos o Lucas (Evangelista), o médio que foi o motor da equipe. Perdemos por 3 a 0 para a LDU e fomos criticados e estávamos mortos. Não vou deixar que digam que não sabe uma temporada positiva."

Por fim, o técnico deixou em aberto a possibilidade de continuar no comando do time em 2026. "No tempo certo nós vamos falar sobre o campeonato (Brasileiro e sobre o meu futuro."

O próximo compromisso do Palmeiras está agendado para terça-feira, em Porto Alegre. A equipe mede forças com o Grêmio, às 21h30, e depois embarca para a capital peruana, onde enfrenta o Flamengo na final da Libertadores, no sábado, às 18h (de Brasília).

