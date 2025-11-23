Folha de São Paulo

Palmeiras só empata com Flu em casa e vê Flamengo disparar rumo ao título

O resultado deixou a equipe de Abel Ferreira com 70 pontos, quatro a menos em relação ao rubro-negro. Restam três jogos (ou nove pontos) para paulistas e cariocas até o fim da competição

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 07:31

O Palmeiras bobeou em sua despedida do Allianz Parque em 2025, só empatou por 0 a 0 diante de um aguerrido Fluminense neste sábado (22) e, com a vitória maiúscula do Flamengo sobre o Bragantino em duelo simultâneo, ficou ainda mais longe do título do Brasileirão.

O tricolor foi superior ao Palmeiras mesmo jogando em São Paulo, mas empatou sem gols Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O resultado deixou a equipe de Abel Ferreira com 70 pontos, quatro a menos em relação ao rubro-negro. Restam três jogos (ou nove pontos) para paulistas e cariocas até o fim da competição. Em meio à disputa, os times se enfrentam na final da Libertadores no sábado que vem.

O Fluminense, por sua vez, chegou aos 55 pontos e está mais perto de garantir uma vaga na Libertadores. O time de Luis Zubeldía ocupa a 6ª posição na classificação.

Os times voltam a atuar no meio da próxima semana. O Palmeiras vai a Porto Alegre encarar o Grêmio na terça, enquanto o Fluminense, dois dias depois, recebe o São Paulo.

Despedida amarga

A última noite de Palmeiras em sua casa em 2025 começou com apreensão diante de um Fluminense combativo. Escalado com três volantes e com dois pontas participativos na marcação, o time carioca fechou espaços e, com a bola, conseguiu alcançar a meta defendida por Carlos Miguel -que trabalhou, pelo menos, três vezes.

O drama aumentou no 2º tempo, quando o Flamengo empilhou gols no Maracanã e Canobbio acertou a trave do Allianz Parque. As mudanças de Abel, que não demorou para acionar Veiga, Facundo Torres e Felipe Anderson, demoraram para surtir efeito, e a pressão foi ineficiente até o apito final.

