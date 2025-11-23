Home
>
Futebol
>
Flamengo bate Bragantino com brilho de Jorginho e Arrascaeta e se aproxima do título

Flamengo bate Bragantino com brilho de Jorginho e Arrascaeta e se aproxima do título

Rubro-Negro contou com gols e grande atuação dos meias para superar time paulista por 3 a 0. Com o empate do Palmeiras, Fla pode ser campeão já na próxima terça (25), contra o Atlético-MG

IGOR SIQUEIRA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 07:24

Jorginho teve grande atuação, fez um gol e deu uma assistência contra o Bragantino
Jorginho teve grande atuação, fez um gol e deu uma assistência contra o Bragantino Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 na noite deste sábado (22) e aumentou a vantagem na liderança do Brasileirão, já que o Palmeiras empatou com o Fluminense. Os gols do Fla foram de Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique - todos no segundo tempo. O resultado fez o Flamengo chegar a 74 pontos, mantendo a liderança do Brasileirão, faltando agora três rodadas para o fim do campeonato. A vantagem sobre o Palmeiras agora é de quatro pontos.

Recomendado para você

O resultado deixou a equipe de Abel Ferreira com 70 pontos, quatro a menos em relação ao rubro-negro. Restam três jogos (ou nove pontos) para paulistas e cariocas até o fim da competição

Palmeiras só empata com Flu em casa e vê Flamengo disparar rumo ao título

Rubro-Negro contou com gols e grande atuação dos meias para superar time paulista por 3 a 0. Com o empate do Palmeiras, Fla pode ser campeão já na próxima terça (25), contra o Atlético-MG

Flamengo bate Bragantino com brilho de Jorginho e Arrascaeta e se aproxima do título

Além do ídolo, que perdeu a primeira cobrança do time, Biel e Victor Hugo também desperdiçaram após o empate sem gols e prorrogação; Galo chega a terceira final consecutiva sendo derrotado

Hulk erra pênalti, Lanús bate Atlético-MG e conquista a Sul-Americana

O camisa 10 do Flamengo, inclusive, teve uma atuação de gala na etapa final, com um gol e uma assistência, além da classe costumeira para abrir o jogo em passes fora do comum. Foi o último jogo do Flamengo no Maracanã antes da final da Libertadores, no próximo sábado, contra o Palmeiras.

O Red Bull Bragantino parou nos 45 pontos e pode perder o oitavo lugar com os demais jogos do fim de semana.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Atlético-MG, terça-feira, às 21h30. Já o Red Bull Bragantino recebe o Fortaleza, quarta-feira, às 19h.

Domínio sem gols

O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, jogou praticamente o tempo todo no campo de ataque. A formação com Plata, Arrascaeta, Cebolinha e Carrascal entregou movimentação e chances de gol. Mas houve momentos em que um camisa 9 com mais apetite fez falta. E isso se sintetiza na figura de Plata, que foi quem mais irritou o torcedor no primeiro tempo.

Foram algumas decisões equivocadas, sobretudo em um contra-ataque raro do Fla em que ele estava com a bola dominada e fazendo um 2 contra 1 ao lado de Arrascaeta. Mas o passe para o uruguaio foi equivocado, e lá se foi uma oportunidade de marcar. Plata nem voltou para o segundo tempo, de tão mal que tava. Filipe Luís colocou Bruno Henrique logo após intervalo.

Pedido de pênalti

Assim como no clássico contra o Fluminense, o Flamengo teve outro lance para reclamar da arbitragem. Na jogada em questão, Cleiton fez uma defesaça após cabeçada de Varela-o goleiro fez um bom primeiro tempo.


Só que na continuidade da jogada, Jhon Jhon foi com o pé lá em cima para afastar a bola. Ele de fato recua a perna após isolar a bola, só que atinge a cabeça de Cebolinha com canela e tudo. Na área.

O VAR Braulio da Silva Machado não mandou nem que o árbitro Fernando Mendes fosse para revisão à beira do campo.

Brilho do camisa 10

Decisivo maia uma vez, Arrascaeta fez o primeiro gol do Flamengo na vitória por 3 a 0
Decisivo maia uma vez, Arrascaeta fez o primeiro gol do Flamengo na vitória por 3 a 0 Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta já tinha mostrado no primeiro tempo alguns lances de genialidade. Um drible que deixou marcador sentado, outra finalizaçao perigosa, movimentação muito bem pensada e passes precisos.

Mas no segundo tempo que ele mostrou sua melhor faceta e por que fez falta no clássico passado. Quando Juninho Capixaba errou passe na saída de bola, Jorginho estava ligado e logo entregou para Arrascaeta na área.

Aí a genialidade cínica do camisa 10 apareceu. Deixou o marcador sentado e bateu de canhota. Cleiton ficou estatelado, estático, sem chance de chegar ou dar uma de Neuer, como brinca a torcida do Fla em jogos contra ele. Detalhe: na jogada anterior ao primeiro gol do Fla, Rossi evitou em cima da linha o que seria um gol contra involuntário de Danilo.


Cebola "ardido"

Diz-se do jogador "abre latas" aquele capaz de criar espaços na defesa adversária com dribles curtos e eficazes. Isso define muito bem o estilo de jogo de Everton Cebolinha, sobretudo em mais um jogo inspirado do ponta do Flamengo.

Ele ganhou a posição de Samuel Lino, em baixa, e criou a jogada que gerou o pênalti - agora, sim - marcado para o Flamengo. Depois de dar um drible da vaca no marcador, o cruzamento de Cebolinha foi bloqueado pelo braço aberto de Hurtado. Jorginho não perdeu e fez 2 a 0 para o Flamengo.

O Flamengo conseguiu abrir a porteira. Aí, virou passeio. Aos 26 minutos, Arrasceta, reforçando o dia inspirado, deixou Bruno Henrique na cara do gol. Em contraste com a atuação de Plata, veio uma finalização firme e certeira no campo, completando a festa rubro-negra no Maracanã.

Confortável, o Flamengo poderia ter feito mais gols no segundo tempo. Mas ninguém reclamou de um 3 a 0 que devolve a moral do líder e serve para manter o ritmo rumo ao título.

Leia mais

Imagem - Acompanhe as finais da etapa capixaba da WSL em Guarapari

Acompanhe as finais da etapa capixaba da WSL em Guarapari

Imagem - Domínio de ex-CTs e eliminação de líderes marcam penúltimo dia de etapa da WSL no ES

Domínio de ex-CTs e eliminação de líderes marcam penúltimo dia de etapa da WSL no ES

Imagem - Bicampeão mundial, Filipe Toledo vê potencial no ES para sediar mais competições da WSL

Bicampeão mundial, Filipe Toledo vê potencial no ES para sediar mais competições da WSL

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

flamengo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais