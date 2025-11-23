Quase lá

Flamengo bate Bragantino com brilho de Jorginho e Arrascaeta e se aproxima do título

Rubro-Negro contou com gols e grande atuação dos meias para superar time paulista por 3 a 0. Com o empate do Palmeiras, Fla pode ser campeão já na próxima terça (25), contra o Atlético-MG

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 07:24

Jorginho teve grande atuação, fez um gol e deu uma assistência contra o Bragantino Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 na noite deste sábado (22) e aumentou a vantagem na liderança do Brasileirão, já que o Palmeiras empatou com o Fluminense. Os gols do Fla foram de Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique - todos no segundo tempo. O resultado fez o Flamengo chegar a 74 pontos, mantendo a liderança do Brasileirão, faltando agora três rodadas para o fim do campeonato. A vantagem sobre o Palmeiras agora é de quatro pontos.

O camisa 10 do Flamengo, inclusive, teve uma atuação de gala na etapa final, com um gol e uma assistência, além da classe costumeira para abrir o jogo em passes fora do comum. Foi o último jogo do Flamengo no Maracanã antes da final da Libertadores, no próximo sábado, contra o Palmeiras.

O Red Bull Bragantino parou nos 45 pontos e pode perder o oitavo lugar com os demais jogos do fim de semana.

Os três gols da vitória do Mengão na partida de hoje!#NoCampo pic.twitter.com/5Wnb4bVxL4 — Flamengo (@Flamengo) November 23, 2025

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Atlético-MG, terça-feira, às 21h30. Já o Red Bull Bragantino recebe o Fortaleza, quarta-feira, às 19h.

Domínio sem gols

O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, jogou praticamente o tempo todo no campo de ataque. A formação com Plata, Arrascaeta, Cebolinha e Carrascal entregou movimentação e chances de gol. Mas houve momentos em que um camisa 9 com mais apetite fez falta. E isso se sintetiza na figura de Plata, que foi quem mais irritou o torcedor no primeiro tempo.

Foram algumas decisões equivocadas, sobretudo em um contra-ataque raro do Fla em que ele estava com a bola dominada e fazendo um 2 contra 1 ao lado de Arrascaeta. Mas o passe para o uruguaio foi equivocado, e lá se foi uma oportunidade de marcar. Plata nem voltou para o segundo tempo, de tão mal que tava. Filipe Luís colocou Bruno Henrique logo após intervalo.

Pedido de pênalti

Assim como no clássico contra o Fluminense, o Flamengo teve outro lance para reclamar da arbitragem. Na jogada em questão, Cleiton fez uma defesaça após cabeçada de Varela-o goleiro fez um bom primeiro tempo.





Só que na continuidade da jogada, Jhon Jhon foi com o pé lá em cima para afastar a bola. Ele de fato recua a perna após isolar a bola, só que atinge a cabeça de Cebolinha com canela e tudo. Na área.

O VAR Braulio da Silva Machado não mandou nem que o árbitro Fernando Mendes fosse para revisão à beira do campo.

Brilho do camisa 10

Decisivo maia uma vez, Arrascaeta fez o primeiro gol do Flamengo na vitória por 3 a 0 Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta já tinha mostrado no primeiro tempo alguns lances de genialidade. Um drible que deixou marcador sentado, outra finalizaçao perigosa, movimentação muito bem pensada e passes precisos.

Mas no segundo tempo que ele mostrou sua melhor faceta e por que fez falta no clássico passado. Quando Juninho Capixaba errou passe na saída de bola, Jorginho estava ligado e logo entregou para Arrascaeta na área.

Aí a genialidade cínica do camisa 10 apareceu. Deixou o marcador sentado e bateu de canhota. Cleiton ficou estatelado, estático, sem chance de chegar ou dar uma de Neuer, como brinca a torcida do Fla em jogos contra ele. Detalhe: na jogada anterior ao primeiro gol do Fla, Rossi evitou em cima da linha o que seria um gol contra involuntário de Danilo.





Cebola "ardido"

Diz-se do jogador "abre latas" aquele capaz de criar espaços na defesa adversária com dribles curtos e eficazes. Isso define muito bem o estilo de jogo de Everton Cebolinha, sobretudo em mais um jogo inspirado do ponta do Flamengo.

Ele ganhou a posição de Samuel Lino, em baixa, e criou a jogada que gerou o pênalti - agora, sim - marcado para o Flamengo. Depois de dar um drible da vaca no marcador, o cruzamento de Cebolinha foi bloqueado pelo braço aberto de Hurtado. Jorginho não perdeu e fez 2 a 0 para o Flamengo.

O Flamengo conseguiu abrir a porteira. Aí, virou passeio. Aos 26 minutos, Arrasceta, reforçando o dia inspirado, deixou Bruno Henrique na cara do gol. Em contraste com a atuação de Plata, veio uma finalização firme e certeira no campo, completando a festa rubro-negra no Maracanã.

Confortável, o Flamengo poderia ter feito mais gols no segundo tempo. Mas ninguém reclamou de um 3 a 0 que devolve a moral do líder e serve para manter o ritmo rumo ao título.

