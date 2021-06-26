Agora vai? Diante do Sampaio Corrêa, Botafogo busca a primeira vitória como visitante na Série B

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Bolsas e sapatos de grifes caras são conhecidas, já droga "de luxo" é novidade. Quase 12kg de maconha do tipo haxixe marroquino, embalados e adesivados como a logomarca da grife francesa Hermès, foram apreendidos nesta sexta-feira (24). A carga ilegal tinha como destino a cidade de Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, mas foi adquirida em Guarulhos (SP) e apreendida em Casimiro de Abreu (RJ). Segundo o delegado Daniel de Araujo, o valor total da carga soma cerca de R$ 800 mil.
Após a ação realizada em conjunto entre as polícias civis do Espírito Santo e Rio de Janeiro, além da Polícia Rodoviária Federal, dois suspeitos foram presos. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia de Macaé e seguem à disposição da Justiça. As identidades dos presos não foram divulgadas.
Um caminhão de um frigorífico derrubou um muro no bairro Trocate, em Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo, no início da tarde desta sexta-feira (24). "Eu estava em uma barbearia ali perto quando ouvimos o barulho e fomos ver o que tinha acontecido", contou o empresário Daniel Madeira, que registrou imagens de como ficou o local.
A família da agricultora Karla Canabarro mora na casa atingida, mas ninguém estava lá no momento do acidente. Ela conta que os vizinhos ligaram e informaram que a batida ocorreu após o caminhão perder o controle e desviar para não atingir um ônibus escolar. Além do motorista, outros dois funcionários estavam na cabine do veículo. Posteriormente, um segundo caminhão da empresa foi ao local para recolher a mercadoria.
Em nota, o Frigorífico Frilara informou que o incidente ocorreu após uma falha mecânica. Segundo a empresa, o motorista desviou para evitar a colisão, mas acabou colidindo contra o muro. Um representante foi ao local para prestar assistência à família envolvida e o seguro do veículo foi acionado. O caso segue sendo acompanhado pela empresa.
Um homem de 32 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta quinta-feira (23), em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, suspeito de participar de um roubo de cerca de R$ 630 mil em joias em uma joalheria no Centro da cidade em dezembro de 2025. O crime foi cometido por dois homens armados que entraram, renderam funcionários, clientes e fugiram com uma grande quantidade de bens valiosos.
A ação foi registrada por câmeras de segurança e, de acordo com a Polícia Civil, teria sido planejada. Um dos suspeitos chegou a ir ao local dias antes, se passando por cliente, adquiriu joias e realizou pagamento via Pix com o intuito de acobertar a real intenção, que era observar o funcionamento do estabelecimento.
No dia do crime, a dupla utilizou uma motocicleta e um carro de apoio para cometer o assalto e fugir logo em seguida. Com a ajuda do cerco eletrônico, a polícia conseguiu rastrear os deslocamentos antes e após o crime, inclusive com registro da fuga do município.
Durante depoimento, o suspeito confessou participação no roubo e deu detalhes sobre a ação. Segundo a polícia, as investigações continuam para localizar o segundo envolvido, que segue foragido, e apurar se há mais pessoas ligadas ao crime.
Duas carretas pegaram fogo após um acidente na Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica, no Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (24). A colisão causou a interdição total da pista no sentido Viana, com desvios para motoristas que seguem em direção à Serra.
Informações preliminares indicam que uma das carretas mudou de faixa para realizar uma ultrapassagem e atingiu o segundo veículo, que trafegava pela esquerda e foi jogado contra o canteiro central. Segundo a concessionária Ecovias Capixaba, não houve feridos, apesar de ambos os veículos terem se incendiado.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros trabalham no local. O Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) também foi acionado, para avaliar a carga de cimento que caiu na pista.
(Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo determinou, nesta sexta-feira (24), a prisão preventiva do namorado de Sara Gimenes Torres, de 22 anos, morta em um acidente na Rodovia Leste-Oeste, em Castelo Branco, em Cariacica, na madrugada de quarta-feira (22). Ramon Mapelli dos Santos dirigia o carro em que estava a jovem e fugiu do local após o capotamento do veículo.
O documento judicial, assinado pelo juiz Alexandre Pacheco Carreira, evidencia que a determinação garante a ordem pública, além da instrução e aplicação da lei penal.
Após fugir do acidente, Mapelli ligou para a família da vítima e disse ter se arrependido do que fez. Imagens de videomonitoramento, divulgadas pela Polícia Civil, mostram três veículos participando, segundo a corporação de uma corrida ilegal, conhecida como “racha”, na rodovia.
No vídeo, aparecem inicialmente dois carros pretos em alta velocidade, seguidos por um veículo branco, em que estavam a universitária, o namorado e uma amiga.
A reportagem tenta contato com a defesa para comentar sobre a decisão. O espaço segue aberto para um posicionamento.
Uma caminhonete capotou após se envolver em um acidente com um carro na BR 101, em Viana,Espírito Santo. A colisão ocorreu por volta de 12h30 desta sexta-feira (24) e pelo menos duas pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade.
Informações preliminares da corporação indicam que o motorista do Honda Civic teve um mal súbito, perdeu o controle da direção e colidiu contra a traseira da caminhonete, provocando o capotamento.
Na Ford Ranger estavam o motorista, a esposa, a mãe dele e duas crianças. Uma delas foi levada ao hospital para exames, mas sem lesões aparentes. No carro, estava apenas um casal e somente o condutor se feriu.
O trânsito seguiu por desvio durante o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos, sendo totalmente liberado por volta das 13h30.
*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta
A rodovia Othovarino Duarte Santos será totalmente interditada na próxima segunda (27) e terça-feira (28), em Guriri, litoral de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o bloqueio ocorre por causa do corte do asfalto e da abertura de valas para colocação de manilhas para drenagem das águas pluviais.
O tráfego ficará interrompido nos dois sentidos Guriri/São Mateus no trecho entre o motel e o Hospital Roberto Silvares, podendo se estender por mais um dia, se necessário. Durante a interdição, os motoristas deverão desviar pelo bairro Aviação. Quem sai de Guriri, quando chegar no bairro Pedra D’Água, terá que entrar à direita na Avenida Amocim Leite e passar pelo bairro Aviação. Já quem sai do Centro em direção ao balneário deverá entrar à esquerda, passar pelo bairro Aviação e sair na Ponte Pedra D’Água.
A obra faz parte da duplicação da via, que integra um projeto maior de melhorias entre Guriri e a BR-101, com cerca de 12 quilômetros de extensão. O investimento ultrapassa R$ 92 milhões, e a previsão de conclusão é dezembro de 2026.
Duas adolescentes de 15 anos de Guarapari, na região Metropolitana da Grande Vitória, foram resgatadas após serem mantidas sob ameaça em uma casa na estrada das Meleiras em Guriri, litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, onde eram obrigadas a embalar e vender drogas. A ação aconteceu após denúncias de que jovens estariam sendo explorados no local.
Na residência, as menores foram encontradas com um homem e uma mulher. À polícia, elas relataram que foram atraídas com promessas de ganhar dinheiro, mas, ao chegarem à cidade, foram informadas de que teriam que pagar a corrida de táxi usada no deslocamento. Como não tinham dinheiro, foram obrigadas a trabalhar sem receber para quitar o valor. Com medo e por não conhecerem a região, permaneceram no local, onde eram ameaçadas constantemente.
Durante a ação, foram apreendidas também 170 pedras de crack, uma balança de precisão, quatro celulares e três pacotes de embalagens vazias. Segundo a polícia, o local era utilizado como ponte de tráfico de drogas e os suspeitos tinham envolvimento com o grupo criminoso Comando Vermelho.
A Polícia Civil informou que o suspeito e a suspeita, ambos de 18 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus, autuados em flagrante por tráfico de drogas majorado e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP). As duas adolescentes assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Após compromisso firmado por responsável legal para comparecimento ao Ministério Público, foram reintegradas às famílias.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza nesta sexta-feira (24), dois procedimentos médicos no Sírio Libanês. Ele chegou ao hospital por volta das 7h acompanhando da primeira-dama, Janja.
De acordo com a Secretaria de Comunicação, Lula vai fazer uma nova cauterização na cabeça para tratar uma queratose — retirada de acúmulo de pele. O procedimento já tinha sido feito pelo presidente em fevereiro. Os médicos também vão fazer uma infiltração para tratar uma tendinite no polegar da mão direita do presidente.
Segundo a Secom, os procedimentos não vão prejudicar agendas e compromissos futuros de Lula. Em São Paulo, ele não terá agendas privadas e ficará em sua casa no Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital.
O presidente deve ficar em São Paulo até sábado (25). No domingo (26), está prevista a participação dele no encerramento do 8º Congresso Nacional do PT, em Brasília. A Secom informou que a presença do presidente será confirmada na véspera do evento.
A Polícia Federal (PF) prendeu um homem durante a Operação Anjo Mal, deflagrada nesta quinta-feira (23), em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A ação tem como objetivo combater a aquisição, o armazenamento e o compartilhamento de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil, além do aliciamento de crianças pelas redes sociais. O nome do investigado não foi divulgado pela corporação.
Durante a investigação, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão em um endereço ligado ao suspeito. Segundo as apurações, ele adquiria e compartilhava, pela internet, fotos e vídeos com conteúdo de violência sexual contra crianças e adolescentes. O homem já era investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por estupro de vulnerável.
No local, foram apreendidos dois celulares e um pen drive, que serão submetidos à perícia. Os agentes também encontraram vestes infantis, que, segundo a corporação, reforçam os indícios investigados. O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em São Mateus e, posteriormente, será levado ao sistema prisional do Estado, onde ficará à disposição da Justiça.
A PF reforçou a importância da prevenção e orientou pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes, incentivando o diálogo e a denúncia de situações suspeitas.