Agora no Vasco, Palacios quer confirmar a expectativa do início de carreira: 'Deixar de ser promessa'

Um dos reforços de maior expectativa do Vasco chegou no apagar das luzes. Quase no fim da primeira janela de transferências, Carlos Palacios deixou o Internacional e foi comprado pelo Cruz-Maltino. O chileno não teve boa passagem pelo Internacional, reconhece, mas quer voltar a ser o jogador que chamou atenção. Agora, porém, mais maduro.- Agora não tem Copa América e, portanto, ficarei mais tempo com o elenco e com a comissão técnica. Quero voltar a ser aquele jogador da Unión Española (CHI). Quero ser aquele jogador, mas deixar de ser promessa. Quero ajudar, dentro e fora do campo, para conquistar os objetivos - pregou o meia de 21 anos.

Uma posição carente do Vasco era a de ponta. Mas o próprio técnico Zé Ricardo avisou, em outras palavras, que Palacios deverá disputar posição com Nene.

- Eu gosto mais de jogar pelo meio, me sinto mais confortável. Gosto de ter a bola sempre, fazer tabelas e procurar meus companheiros. Ultimamente joguei pela ponta. Fisicamente, estou bem. Estou trabalhando para estar pronto. Não depende de mim, mas, se a comissão achar que tenho que jogar, eu posso estrear - garantiu.

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Palacios disputou 35 jogos pelo Inter, deu três assistências, mas nunca se firmou. Há diferentes versões para a pouca utilização dele em pouco mais de um ano. Mas ele também evita o assunto.

- Adaptação não foi o meu impedimento de jogar no Internacional. Eu nunca tive uma continuidade. Fiquei muito tempo na seleção chilena e deixei de jogar por lá. Tive três treinadores diferentes. Terminei o ano bem, mas não foi a adaptação, foram outras coisas que eu não vou falar - desconversou.