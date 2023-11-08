'Segunda chance', diz sobrevivente de batida que matou duas pessoas no ES

Joyce está grávida de 8 meses e a amiga, Maria Luíza, também aguardava a chegada de um filho. Maria Luíza e Pedro ficaram presos às ferragens do carro, foram socorridos por uma equipe da Eco101, mas não resistiram e morreram na ambulância. Joyce ficou ferida e foi encaminhada a um hospital da região. Após a alta médica, ela retornou para a casa dos pais, em Guarapari , onde conta com uma rede de apoio.

Joyce Moraes, à direita, foi a única sobrevivente do acidente que matou Pedro Ângelo Machado de Carvalho e Maria Luíza Venturelly Cardoso na BR 101 Crédito: Acervo pessoal

Em entrevista à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, Joyce relembrou com dor e luto o acidente que vitimou o companheiro e a amiga.

"A gente ia passar o final de semana lá [em Itaúnas]. Estávamos aproveitando ao máximo o tempo antes de ganhar os bebês, porque depois é uma fase mais complicada [...]. A gente estava a caminho de Itaúnas e a carreta em direção a Vitória, quando o carro ultrapassou essa carreta e não conseguiu concluir a ultrapassagem. A Malu [Maria Luíza] foi tentar desviar para o acostamento, perdeu o controle e acabamos batendo na carreta", relatou.

"É uma segunda chance que Deus está me dando. Queria que eles estivessem aqui, que estivessem bem. O que me dá forças no momento é o meu filho" Joyce Moraes - Sobrevivente

Outros acidentes

Além da batida que matou o namorado e a amiga de Joyce, outros acidentes chamaram atenção durante o último feriado de Finados. Em um deles, três pessoas morreram e outra ficou ferida após uma batida entre um carro e uma carreta na BR 259 , em João Neiva, Noroeste do Espírito Santo, na última quinta-feira (2). As vítimas foram identificadas como Maria Helena Marçal Lopes Gonçalves e Gabriel Gonçalves, respectivamente mãe e filho, e o motorista Alexsandro Viana de Sena.

Segundo o inspetor Costa Negro, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a maioria dos acidentes que ocorrem nas rodovias federais têm relação com o excesso de velocidade. Ele acrescenta que a violência com que essas batidas acontecem é o principal ponto de atenção.

"As estatísticas deixam bem claro que o número absoluto de acidentes têm caído, mas a violência dos que ainda acontecem é muito grande. Essa violência tem a ver com excesso de velocidade e falta de atenção nos pontos críticos, onde existem intercessões entre rodovias, por exemplo, e nos períodos críticos, como amanhecer e entardecer", destacou.