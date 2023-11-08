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Em São Mateus

'Segunda chance', diz sobrevivente de batida que matou duas pessoas no ES

Joyce Moraes perdeu o namorado e a amiga após o carro em que estavam bater de frente contra uma carreta na BR 101, na última sexta (3) quando seguiam para Itaúnas
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

08 nov 2023 às 16:50

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 16:50

"Minha vida hoje é um milagre! Meu filho ainda nem veio ao mundo e nós dois já nascemos de novo", contou Joyce Moraes, única sobrevivente do acidente que matou o namorado dela, Pedro Ângelo Machado de Carvalho, e a amiga Maria Luíza Venturelly Cardoso, na última sexta-feira (3) na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Os três seguiam para Itaúnas, distrito de Conceição da Barra, quando o carro em que estavam bateu de frente com uma carreta. 
Joyce está grávida de 8 meses e a amiga, Maria Luíza, também aguardava a chegada de um filho. Maria Luíza e Pedro ficaram presos às ferragens do carro, foram socorridos por uma equipe da Eco101, mas não resistiram e morreram na ambulância. Joyce ficou ferida e foi encaminhada a um hospital da região. Após a alta médica, ela retornou para a casa dos pais, em Guarapari, onde conta com uma rede de apoio. 
Joyce Moraes foi a única sobrevivente do acidente que matou Pedro Ângelo Machado de Carvalho e Maria Luíza Venturelly Cardoso na BR 101
Joyce Moraes, à direita, foi a única sobrevivente do acidente que matou Pedro Ângelo Machado de Carvalho e Maria Luíza Venturelly Cardoso na BR 101 Crédito: Acervo pessoal
Em entrevista à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, Joyce relembrou com dor e luto o acidente que vitimou o companheiro e a amiga. 
"A gente ia passar o final de semana lá [em Itaúnas]. Estávamos aproveitando ao máximo o tempo antes de ganhar os bebês, porque depois é uma fase mais complicada [...]. A gente estava a caminho de Itaúnas e a carreta em direção a Vitória, quando o carro ultrapassou essa carreta e não conseguiu concluir a ultrapassagem. A Malu [Maria Luíza] foi tentar desviar para o acostamento, perdeu o controle e acabamos batendo na carreta", relatou. 
"É uma segunda chance que Deus está me dando. Queria que eles estivessem aqui, que estivessem bem. O que me dá forças no momento é o meu filho"
Joyce Moraes - Sobrevivente

Outros acidentes

Além da batida que matou o namorado e a amiga de Joyce, outros acidentes chamaram atenção durante o último feriado de Finados. Em um deles, três pessoas morreram e outra ficou ferida após uma batida entre um carro e uma carreta na BR 259, em João Neiva, Noroeste do Espírito Santo, na última quinta-feira (2). As vítimas foram identificadas como Maria Helena Marçal Lopes Gonçalves e Gabriel Gonçalves, respectivamente mãe e filho, e o motorista Alexsandro Viana de Sena.
Segundo o inspetor Costa Negro, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a maioria dos acidentes que ocorrem nas rodovias federais têm relação com o excesso de velocidade. Ele acrescenta que a violência com que essas batidas acontecem é o principal ponto de atenção. 
"As estatísticas deixam bem claro que o número absoluto de acidentes têm caído, mas a violência dos que ainda acontecem é muito grande. Essa violência tem a ver com excesso de velocidade e falta de atenção nos pontos críticos, onde existem intercessões entre rodovias, por exemplo, e nos períodos críticos, como amanhecer e entardecer", destacou. 
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta

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