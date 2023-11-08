Tripulação de navio flagrado com 1,5 t de cocaína é autorizada a deixar o ES

Navio onde 1,5 tonelada de cocaína foi encontrada deixa Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Os 28 tripulantes e o navio onde foi encontrada mais de 1,5 tonelada de cocaína deixaram o Porto de Vitória , na manhã desta quarta-feira (8), com destino ao Rio de Janeiro (RJ). A investigação continua e a comparação das digitais dos ocupantes da embarcação com as encontradas nas bolsas com a droga ocorrem em Brasília (DF), sem previsão para terminar.

A Gazeta que, caso a investigação aponte para a participação de algum tripulante no içamento das drogas para o navio, pedirá à Justiça a prisão do suspeito. Se o navio estiver em alto-mar, as autoridades policiais terão de esperar a embarcação atracar para efetuar a detenção. Polícia Federal explicou para a reportagem deque, caso a investigação aponte para a participação de algum tripulante no içamento das drogas para o navio, pedirá à Justiça a prisão do suspeito. Se o navio estiver em alto-mar, as autoridades policiais terão de esperar a embarcação atracar para efetuar a detenção.

Anteriormente, a corporação havia explicado que os tripulantes só deixariam o Estado após serem finalizados os exames de DNA e a comparação com as digitais colhidas nos pacotes com as drogas colocados na embarcação. Nesta quarta-feira (8), informou que como as investigações não terminaram e nada foi provado ainda contra os embarcados, eles não podem ser obrigados a permanecer no Estado.

Tripulação investigada

O navio então voltou ao Brasil e a Polícia Federal do Espírito Santo recebeu a denúncia de que ainda havia 1,5 tonelada do entorpecente escondido, não encontrada pelos policiais alemães. Quando foi atracar no Porto de Vitória, trazendo veículos, os policiais federais e os agentes da Receita fizeram uma varredura e encontraram o restante da droga.

Diferentemente de outras apreensões ocorridas no Estado, quando drogas eram colocadas em cascos ou em caixas de máquinas de navios por mergulhadores, o material foi encontrado no interior da embarcação e foi içado (puxado para cima) por cordas. A região onde a cocaína foi colocada inicialmente no navio não foi informada, mas o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, garantiu que isso não ocorreu em território capixaba.

Ricas explicou que, como os entorpecentes foram içados, pode ter havido participação de tripulantes do navio. Por conta disso, todos tiveram as digitais colhidas e não podem deixar o Brasil até que a comparação seja finalizada.