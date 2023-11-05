Navio é alvo de operação por suspeita de tráfico de drogas no Porto de Vitória

Navio alvo de operação da Polícia Federal e Receita Federal por suspeita de tráfico de drogas Crédito: Polícia Federal

Uma denúncia de que um navio estaria transportando drogas levou a Polícia Federal e a Receita Federal a realizarem uma operação conjunta, neste domingo (5), no Porto de Vitória, onde está atracada a embarcação Grande Amburgo, de bandeira italiana, mas que veio de Hamburgo, na Alemanha.

De acordo com o superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas, uma inspeção completa será realizada no navio. O objetivo é confirmar se procedem as informações de que a embarcação seria usada para transportar drogas e entorpecentes que partiriam do Brasil para a Europa.

Ao todo participam da operação mais de 50 homens e mulheres dos dois órgãos, que contam com o apoio de 14 cães farejadores dos grupamentos K9 das duas instituições, além de duas embarcações da Polícia Federal e da Receita Federal que patrulham o porto, além de mergulhadores da PF.