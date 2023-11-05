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Ataque a tiros deixa 4 baleados em Cariacica após final da Libertadores

Moradores dizem que foram surpreendidos com tiros enquanto torcedores comemoravam a vitória do Fluminense na noite deste sábado
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

05 nov 2023 às 12:46

Publicado em 05 de Novembro de 2023 às 12:46

No domingo (5) policiais reforçaram a segurança no bairro Alto Lage
No domingo policiais reforçaram a segurança no bairro Alto Lage Crédito: Caíque Verli
Quatro pessoas foram baleadas em Alto LageCariacica, na noite de sábado (4) em frente a um bar durante a comemoração da vitória do Fluminense na Libertadores. Por volta das 19h50, dois homens teriam passado de moto e atirado contra as vítimas, de acordo com informações de moradores.
Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), as vítimas são um jovem de 22 anos, dois homens com 32 anos cada um, e um outro com 33 anos. A PM informou que eles foram socorridos por populares e levados ao Pronto Atendimento (PA) da região e que uma guarnição foi até o local do crime. Devido à gravidade dos ferimentos, posteriormente, as vítimas foram transferidas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Ainda de acordo com a PM, todos possuíam passagens policiais, mas não tinham pendências com à Justiça. Moradores da região contaram ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta que o crime aconteceu em frente a um bar, depois do jogo da final da Libertadores da América, enquanto torcedores do Fluminense comemoravam o título. Dois homens chegaram, então, em uma moto prata e atiraram contras as vítimas. Na manhã deste domingo (5), policiais reforçaram a segurança na região.

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Um motorista de aplicativo que estava no PA quando as vítimas começaram a chegar relatou que primeiramente uma moto, vindo em alta velocidade, chegou com uma das vítimas. "Eles entraram gritando 'baleado, baleado'. Jogaram a moto no chão e foram correndo para dentro da unidade", disse. 
Depois disso, outras vítimas chegaram de carro, também em alta velocidade e isso causou medo nas pessoas que esperavam por atendimento. "Todo mundo correu, porque estava lotado ontem. Aí todo mundo correu para fora da unidade. O pessoal ficou com medo de serem os atiradores vindo para terminar o serviço", contou. Ainda segundo o relato do motorista, uma das vítimas que estava no carro já estava desacordada. 
A Polícia Civil informou que o caso investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. 

Ajude a polícia

A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado. O sigilo é garantido. Quem preferir denunciar pela internet, é só acessar o canal policial clicando aqui.

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