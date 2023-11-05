Ataque a tiros deixa 4 baleados em Cariacica após final da Libertadores

No domingo policiais reforçaram a segurança no bairro Alto Lage Crédito: Caíque Verli

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), as vítimas são um jovem de 22 anos, dois homens com 32 anos cada um, e um outro com 33 anos. A PM informou que eles foram socorridos por populares e levados ao Pronto Atendimento (PA) da região e que uma guarnição foi até o local do crime. Devido à gravidade dos ferimentos, posteriormente, as vítimas foram transferidas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

TV Gazeta que o crime aconteceu em frente a um bar, depois do jogo da final da Ainda de acordo com a PM, todos possuíam passagens policiais, mas não tinham pendências com à Justiça. Moradores da região contaram ao repórter Caíque Verli, daque o crime aconteceu em frente a um bar, depois do jogo da final da Libertadores da América , enquanto torcedores do Fluminense comemoravam o título. Dois homens chegaram, então, em uma moto prata e atiraram contras as vítimas. Na manhã deste domingo (5), policiais reforçaram a segurança na região.

Um motorista de aplicativo que estava no PA quando as vítimas começaram a chegar relatou que primeiramente uma moto, vindo em alta velocidade, chegou com uma das vítimas. "Eles entraram gritando 'baleado, baleado'. Jogaram a moto no chão e foram correndo para dentro da unidade", disse.

Depois disso, outras vítimas chegaram de carro, também em alta velocidade e isso causou medo nas pessoas que esperavam por atendimento. "Todo mundo correu, porque estava lotado ontem. Aí todo mundo correu para fora da unidade. O pessoal ficou com medo de serem os atiradores vindo para terminar o serviço", contou. Ainda segundo o relato do motorista, uma das vítimas que estava no carro já estava desacordada.

A Polícia Civil informou que o caso investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.