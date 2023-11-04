Briga entre grupos rivais termina com 2 mortos e 3 alvejados em Vila Velha

Um confronto entre grupos rivais terminou com duas pessoas mortas e uma outras três hospitalizadas após serem alvejados no final da manhã deste sábado (04), nos bairros Ilha da Conceição e Alecrim, em Vila Velha. Uma das vítimas chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital, segundo a Polícia Militar. O outro corpo foi encontrado pela corporação em uma das ruas ds região. Nenhum suspeito, assim como as vítimas, foram identificados.
As outras três pessoas baleadas foram socorridas em centros médicos da Grande Vitória, mas o estado de saúde atual não foi divulgado. Os moradores da região registraram o tiroteio e é possível ouvir as rajadas disparadas pelos envolvidos na briga. (veja vídeo acima)
Em nota, a Polícia Civil (PC), informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Ainda de acordo com a corporação, "os corpos serão encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. Somente após a finalização das diligências, ainda em andamento, teremos informações do caso e se há detidos".