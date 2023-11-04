Briga entre grupos rivais termina com 2 mortos e 3 alvejados em Vila Velha

As outras três pessoas baleadas foram socorridas em centros médicos da Grande Vitória, mas o estado de saúde atual não foi divulgado. Os moradores da região registraram o tiroteio e é possível ouvir as rajadas disparadas pelos envolvidos na briga. (veja vídeo acima)

Em nota, a Polícia Civil (PC), informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Ainda de acordo com a corporação, "os corpos serão encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. Somente após a finalização das diligências, ainda em andamento, teremos informações do caso e se há detidos".