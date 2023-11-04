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Violência

Adolescente é baleado em Vitória e pede ajuda em igreja durante culto

Um homem de 23 anos também foi ferido em ataque de traficantes no bairro Grande Vitória; ninguém foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2023 às 11:53

Publicado em 04 de Novembro de 2023 às 11:53

Bairro Estrelinha( ao centro), Universitário, ( a esquerda) e Grande Vitória ( a direita)
Bairro Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Duas pessoas foram baleadas em um ataque de traficantes na noite desta sexta-feira (3), em Vitória. Um dos feridos é um adolescente de 16 anos e o outro, um homem de 23. O caso aconteceu por volta das 19h30, no bairro Grande Vitória, na Capital. Ninguém foi preso.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que os suspeitos chegaram em um carro. Um dos homens estava encapuzado, desceu do veículo armado e começou a atirar. No momento do crime, os dois baleados estavam próximos a um bar. Os moradores disseram à TV Gazeta que foi um ataque do tráfico.
O repórter André Falcão esteve no local e apurou que, mesmo muito ferido, o adolescente conseguiu correr até o bairro vizinho, Estrelinha, e entrou em uma igreja Maranata durante um culto para pedir ajuda.

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O pastor Gersino Pereira do Rosário disse à reportagem que a situação provocou desespero entre os fiéis. Ele contou que foram as pessoas presentes no local que levaram o rapaz baleado para o pronto-atendimento. A informação da TV Gazeta é de que os dois baleados passam bem.
Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, diz a nota.
A Polícia Militar confirmou que o adolescente foi socorrido por polulares e levado para o PA de São Pedro, enquanto que o homem foi socorrido pelo Samu e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta.

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