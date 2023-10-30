Dois jovens são baleados e trio é preso após confronto com a PM na Serra

Criminosos balearam dois jovens, de 17 e 18 anos, e atiraram contra um policial militar, na madrugada desta segunda-feira (30), no bairro Gaivotas, na Serra . Os três indivíduos chegaram a fugir da polícia, mas foram localizados e presos por tentativa de homicídio. Os suspeitos não tiveram seus nomes divulgados.

Durante o patrulhamento no bairro Gaivotas, policiais militares ouviram vários disparos de arma de fogo. Em seguida, a equipe avistou uma moto com dois ocupantes e um carro verde. Segundo a Polícia Militar , os suspeitos na motocicleta atiraram em direção a um dos policiais que estava desembarcado da viatura. Ele revidou e solicitou apoio.

Após o fato, policiais realizaram buscas na região para localizar os veículos envolvidos, quando próximo da Avenida Milton David, os militares viram um aglomerado de pessoas carregando um indivíduo de 18 anos que teria sido baleado pelos ocupantes do carro verde.

O socorro foi providenciado pelos policiais e o jovem foi levado ao Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves. No meio das pessoas que estavam ajudando a vítima, uma relatou que um dos veículos envolvido no confronto seria um carro preto.

Quando as guarnições realizavam o patrulhamento na região da Grande Nova Almeida, avistaram um veículo preto, na Avenida Milton David, com as características informadas, fugindo do local em alta velocidade.

O carro foi acompanhado pela viatura até a Avenida Colatina e, durante o acompanhamento, um dos ocupantes do veículo efetuou dois disparos contra os policiais, que revidaram. Um dos disparos acertou o para-choque do veículo preto, sendo que nenhum dos ocupantes do veículo foi alvejado.

O carro em fuga parou próximo de uma escola, onde os indivíduos foram abordados. Durante a busca pessoal foi encontrada uma munição calibre 32 no bolso esquerdo da bermuda de um suspeito de 21 anos. Com os outros dois ocupantes, de 27 e 28 anos, nada de ilícito foi localizado.

No interior do automóvel foi localizado um revólver calibre .32, carregado com quatro munições intactas e duas munições deflagradas, no assoalho esquerdo traseiro do veículo. O homem de 21 anos assumiu ser o dono da arma.

Minutos depois, chegou ao 3º Pelotão um menor de 17 anos, vítima de disparo de arma de fogo, que relatou que os ocupantes do carro verde teriam sido os autores dos tiros que o acertaram.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves. O carro preto foi removido e os três indivíduos conduzidos à 3ª Delegacia Regional, onde o material apreendido foi entregue.