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Norte do ES

Acidente na BR 101 mata duas pessoas em São Mateus

Acidente aconteceu no início da tarde e a rodovia ficou totalmente interditada por quase duas horas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 nov 2023 às 16:44

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 16:44

Carro envolvido em acidente na BR 101, em São Mateus
Carro envolvido em acidente na BR 101, em São Mateus Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente no quilômetro 89 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (3), por volta das 14h10. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas, que ainda não foram identificadas, estavam em um carro que bateu de frente contra uma carreta. 
Duas vítimas ficaram presas às ferragens no carro. A PRF informou que elas foram desencarceradas por uma equipe do Corpo de Bombeiros e socorridas por uma equipe da Eco 101, mas não resistiram e morreram no interior da ambulância. Uma terceira pessoa ficou ferida e foi encaminhada para um hospital.
Segundo a PRF, a ocorrência ainda está em andamento e a dinâmica do acidente não foi esclarecida. A rodovia ficou totalmente interditada por quase duas horas. Segundo a Eco101, o tráfego foi liberado por volta das 16 horas. 

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